Tra gli interventi più numerosi c'è sicuramente il trauma, causato spesso da incidenti stradali - spiega il direttore del 118 Foggia Stefano Colelli - con un'età che tende a scendere. A seguire, come numero di interventi, ci sono patologie cardiovascolari e respiratorie. In aumento, durante il periodo estivo, le patologie neurologiche, tossicologiche e psichiatriche.

Gli interventi del 118 per emergenze sanitarie resta nel range degli anni passati. Centinaia di telefonate di richieste di soccorso, spesso scremate per ridurre il carico di lavoro dei sanitari, ospedalizzando circa 100 pazienti.

Volendo stilare un primo bilancio, sulle emergenze sanitarie estive, i numeri restano in linea con gli anni passati. Gli incidenti stradali in cima alla lista degli interventi

Emergenze sanitarie nel Foggiano: incidenti stradali in cima, interventi in spiaggia in calo