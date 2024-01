Stornara città cardioprotetta: installato il terzo punto Dea per affrontare i casi di arresto cardiaco

Il progetto si inserisce in una serie di altri in ambito sanitario ed ha come obbiettivo rendere più sicuro il territorio di Stornara.

Sessantamila persone all'anno in Italia vanno incontro ad arresto cardiaco e come ormai è noto ai più, la tempestività dell’intervento è fondamentale non solo per recuperare l’attività cardiaca ma anche e forse sopratutto per la qualità della vita recuperata.

Fondamentale a questo proposito è stata l’associazione 'Stornara Sanitas', che si è fatta carico di questo progetto sia per la parte formativa (formati più di 100 cittadini all’uso del defibrillatore e alle manovre di rianimazione cardio polmonare), sia per la creazione e di 3 postazioni Dae disposte sul territorio comunale.

Il tutto con la supervisione della centrale del 118 nella figura del dottor Stefano Colelli e del dottor Mansi che hanno seguito attivamente il progetto creando una mappa dei defibrillatori del territorio di Stornara .

Gli operatori del 118 sapendo esattamente la locazione dei Dae possono guidare i cittadini nel recupero dello stesso per essere utilizzato sulla scena dell'emergenza. Certamente un bell'esempio di sinergia tra sanità pubblica, comuni e associazioni che operano sul territorio.