Covid, stabile la situazione dei ricoverati al 'Riuniti': vuoto un reparto

Covid: è stabile la situazione delle persone ricoverate nei reparti Covid del Policlinico Riuniti di Foggia. Come riporta il report diramato quest’oggi, sono 18 i posti letto occupati, ovvero uno in meno rispetto al precedente aggiornamento diramato lo scorso 5 gennaio.

Raffrontando i dati di oggi con quelli di sette giorni fa, si osserva una diversa distribuzione dei ricoverati, con il reparto di Ostetricia che risulta senza alcuna paziente. Si assottigliano le presenze in Malattie Infettive, passate da 7 a 4, mentre salgono di tre unità le persone positive collocate nel reparto di Pneumologia.

Rispetto alla scorsa settimana, risulta un paziente in più in Pediatria Covid, mentre è stabile la situazione in Rianimazione, dove i posti letto occupati sono 2. È di 69 anni l’età media dei ricoverati, con una perfetta divisione di genere. Rispetto al precedente report, risultano presenti due pazienti in più in Pronto Soccorso.