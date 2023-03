Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 9 marzo 2023

Covid: oggi in Puglia sono stati registrati 150 nuovi casi positivi e 2 decessi. Poco più di 3800 i tamponi processati (3833 per la precisione), per un tasso di positività che si ferma al 3,9%. Per il nono giorno consecutivo, il rapporto percentuale tra test giornalieri e nuove positività evidenziate è inferiore al 5%. Analizzando il dato diramato oggi dal Dipartimento promozione salute della Regione, Lecce e Bari fanno registrare quasi lo stesso numero di nuovi casi (rispettivamente 54 e 51); nettamente più bassi i numeri delle altre quattro province: Taranto fa registrare 14 nuovi casi, Brindisi 12, mentre le province di Foggia e Barletta-Andria-Trani si fermano sotto i 10 casi (rispettivamente 9 e 7).

Completano il dato odierno 2 contagi riferiti a persone residenti fuori regione. Migliora ancora la situazione relativa ai malati gravi. La terapia intensiva è a un passo dal ritornare Covid-free dopo quasi tre anni: attualmente figura solo un paziente ricoverato per un tasso di occupazione dello 0,2%). Tornano a diminuire anche i pazienti in area non critica, dopo l’incremento di ieri: il tasso di occupazione dei posti letto è del 3,2% con 88 persone ricoverate. Con i dati di oggi la Puglia chiude la settimana di monitoraggio con 961 casi complessivi registrati (tasso di positività al 3,7%) e una incidenza di 24,6 casi ogni 100mila abitanti (in calo rispetto ai 31,1 del periodo 24 febbraio-2 marzo).

Osservando i dati delle singole province, il costante calo di casi avvicina sensibilmente la provincia di Foggia (15,1) a quella Barletta-Andria-Trani (12,7). Scende sotto quota 20 anche il valore della provincia di Taranto (18,5). Le province di Brindisi (26,9), Bari (30,1) e Lecce (30,9) mantengono una media superiore al valore regionale. Il bollettino di giovedì 9 marzo 2023.