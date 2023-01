Covid, calo di casi in Puglia nel post Epifania: stabile la situazione dei ricoverati

Covid in Puglia. Com’è consuetudine, nella giornata che segue un festivo, i casi in Puglia si riducono, anche a causa del numero di tamponi più contenuto. Sono soltanto 3429 i tamponi processati oggi, dei quali 456 hanno dato esito positivo. Rispetto a ieri, il rapporto tra casi riscontrati e tamponi esaminati scende di quasi sei punti percentuali (dal 19% al 13,3%). Una diretta conseguenza è anche il netto calo del numero di nuove positività ogni 100mila abitanti. L’incidenza in Puglia scende a 240,1 casi ogni 100mila abitanti.

Analizzando i dati odierni diramati dal Dipartimento Prevenzione Salute della Regione Puglia, solo due province fanno registrare più di cento nuove positività. SI tratta di Bari e Lecce: nella prima, 153 tamponi hanno dato esito positivo; 124 sono, invece, i nuovi contagi riscontrati nella provincia salentina. Situazione simile per le province di Foggia, Brindisi e Taranto: in Capitanata, 50 persone sono risultate positive al tampone, una in meno nel Brindisino. Sono invece 45 i nuovi positivi riscontrati nella provincia di Taranto.

Il calo dell’incidenza riguarda tutte e sei le province. Non cambia la distribuzione delle nuove positività: Barletta-Andria-Trani è la provincia con il numero più basso di nuovi casi riscontrati ogni 100mila abitanti (158,5); Foggia è al secondo posto, con un dato inferiore a quota 200 (197,2). A seguire, Taranto (221,5), Bari (243,1), Brindisi (265,1) e Lecce (290,3).

Nonostante l’esiguo numero di casi registrati, sale a 18904 il numero delle persone attualmente positive, anche a causa del numero piuttosto contenuto di guarigioni accertate (403). Stabile la situazione dei ricoverati: restano 253 i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica, mentre scendono da 18 a 17 le presenze nelle terapie intensive pugliesi. Sono invece 2 i decessi registrati oggi, 9460 persone sono decedute dall’inizio dell’emergenza pandemica.