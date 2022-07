Omicron 5 non molla la presa e aumentano i ricoveri: 8.559 nuovi casi in Puglia, 929 nel Foggiano

Sono 8.559 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, mercoledì 6 luglio, in Puglia su 26.646 test giornalieri. Tre persone sono decedute. Resta alto il tasso di positività che supera il 32%.

La provincia di Bari è ancora la più colpita con 2.651 casi, segue la provincia di Lecce con 2.000 contagi, in provincia di Taranto sono 1.164 e 929 in provincia di Foggia, in provincia di Brindisi si contano altri 920 positivi e 722 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 142 e 31 casi sono ancora in via di definizione e attribuzione alle relative province.

Sono 69.564 le persone attualmente positive in Puglia, 414 le persone ricoverate in area non critica e 17 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.248.515 i casi totali in Puglia, 182.517 nella provincia di Foggia, 11.517.871 i tamponi processati, 1.170.304 le persone guarite e 8.647 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 6 luglio 2022.