Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 21 febbraio 2023

Covid in Puglia. Nel consueto picco settimanale del martedì, sono 344 i nuovi casi registrati su 6834 tamponi processati, per un tasso di positività che si ferma al 5%. Anche oggi non cambia la distribuzione percentuale di casi nelle sei province: Bari fa registrare 117 nuovi casi, 106 i nuovi positivi nella provincia di Lecce, 33 nel Foggiano e nella provincia di Taranto, 34 nella provincia di Brindisi, 15 in quella di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano inoltre 5 nuove positività riferite a persone residenti fuori regione. Per un altro caso non è stata definita la provincia di riferimento.

Scendono a 7399 le persone attualmente positive. Prosegue la discesa anche dei ricoverati: sono 116 i pazienti ricoverati nei reparti di area non critica (tasso di occupazione dei posti letto al 4,2%), e 4 quelli in terapia intensiva (tasso di occupazione allo 0,8%).

Capitolo decessi, oggi in Puglia si sono registrate 5 vittime. Si avvicina a quota 200 il numero delle vittime accertate dall’inizio dell’anno (3,7 media giornaliera). Il dato è nettamente inferiore a quello del 2022, quando nei primi 52 giorni dell’anno le vittime furono 580 (11,1 la media giornaliera).

Rispetto a martedì scorso si osserva una riduzione del numero di casi (-54) a fronte di un numero di tamponi superiore. Il che determina una nuova contrazione dell’incidenza cumulativa, scesa a 34,9 casi per 100mila abitanti.

Analizzando i dati delle singole province, soltanto a Lecce l’incidenza è più alta rispetto a quella registrata ieri. Foggia si conferma la seconda meno colpita con un totale di 132 casi negli ultimi sette giorni e una incidenza di 22,1 casi ogni 100mila abitanti. A Barletta-Andria-Trani l’incidenza scende nuovamente sotto quota 20 (18,6). Sul podio si conferma anche Taranto (25,1). A Brindisi, come a Bari, il numero di casi ogni 100mila abitanti scende nuovamente sotto quota 40.