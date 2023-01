Covid, 10 morti e poco più di mille nuovi casi in Puglia: 15 persone lottano in terapia intensiva

Anche il consueto picco settimanale del martedì evidenzia la sempre più netta flessione dei casi di positività al Covid-19 in Puglia. Nella giornata di oggi sono 1014 i nuovi contagi rilevati su 9414 tamponi processati, per un tasso di positività di poco inferiore all’11% (10,8%). Il calo si evidenzia rapportando il dato odierno con quello di martedì scorso, quando i casi accertati furono 1939, ovvero il 48% in più.

Il che determina una diminuzione dell’incidenza – rispetto a una settimana fa – del 41%. La media regionale di casi ogni 100mila abitanti è infatti scesa a 132,1 casi, contro i 223,9 di sette giorni fa. A livello provinciale si osserva un netto crollo dell’incidenza nella provincia di Foggia (95,8 casi), di poco superiore a quello della Bat, che resta la più bassa in tutta la regione. Soltanto le province di Lecce (169) e Bari (138,8) presentano un dato superiore alla media regionale.

Come riporta il bollettino epidemiologico di oggi, 382 sono i casi registrati nella provincia di Bari, 236 nella provincia di Lecce, 137 nella provincia di Taranto, 107 in quella di Foggia, 81 nella provincia di Brindisi e 63 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 7 nuove positività riferite a persone residenti fuori dalla Puglia e 1 di provincia non definita.

Scende nuovamente sotto quota 17mila il numero delle persone attualmente positive (16968). Prosegue, invece, l’ondivaga marcia della curva dei ricoverati. Sale a 252 (tasso di occupazione al 9,2%) il numero di persone ricoverate nei reparti ordinari, mentre diminuiscono di due unità (da 17 a 15) i pazienti in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione dei posti letto è al di sotto del 3%. Resta preoccupante, invece, la situazione relativa ai decessi: con le 10 vittime accertate oggi, la Puglia supera la soglia dei 9500 morti accertati dall’inizio dell’emergenza pandemica (9506).