Covid: 18.019 attualmente positivi in Puglia, 17 pazienti lottano in terapia intensiva

Sono 698 i nuovi casi di Covid19 registrati oggi, sabato 14 gennaio, in Puglia su 6.784 test giornalieri. Due persone sono decedute.

I nuovi casi sono così distribuiti: 210 in provincia di Bari, 189 in provincia di Lecce, 90 in provincia di Taranto, 79 in provincia di Foggia, 69 nella provincia di Brindisi e 52 nella Bat. I residenti fuori regione contagiati sono 8 e un caso è ancora in via di attribuzione alla relativa provincia.

Sono 18.019 le persone attualmente positive in Puglia, 250 le persone ricoverate in area non critica e 17 le persone in terapia intensiva. Dall’inizio della pandemia sono 1.614.190 i casi totali in Puglia, 224.844 nella provincia di Foggia, 13.589.423 i tamponi processati, 1.586.677 le persone guarite e 9.494 le persone decedute.

Il bollettino epidemiologico della Regione Puglia del 14 gennaio 2023.