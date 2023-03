Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 13 marzo 2023

Covid: la nuova settimana in Puglia comincia con soli 50 nuovi casi positivi registrati. Si tratta del numero più basso registrati dall’inizio dell’anno. Poco meno di 1300 i tamponi processati (1282, per l’esattezza), per un tasso di positività che si mantiene sotto la soglia del 4% (3,9%) per il sesto giorno di fila.

Analizzando il bollettino diramato oggi dalla Regione, si evidenziano i soli 2 casi registrati nella provincia di Foggia, la meno colpita in giornata. Un dato in linea con quelli registrati tra la seconda metà di giugno e la prima metà di luglio 2021, ovvero quasi due anni fa. Barletta-Andria-Trani fa registrare 3 casi, uno in più le province di Brindisi e Taranto. In doppia cifra ci sono solo Bari (22 casi) e Lecce (14). L’incidenza cumulativa scende sempre di più (23,4 casi ogni 100mila abitanti) facendo registrare un nuovo record (per quel che concerne il 2023). Nella settimana appena conclusa i casi registrati sono stati 949 su 25645 tamponi, per un tasso di positività del 3,7%, e una flessione – rispetto alla settimana precedente – di cento casi.

Non muta la distribuzione dei casi nelle sei province, come si evince anche dall’andamento delle incidenze. Barletta-Andria-Trani (13,7) precede di poco Foggia (14,6), quest’ultima tallonata da Taranto (15,6). Prosegue la discesa della provincia di Lecce, che fa registrare un valore analogo a quello della provincia di Brindisi (25,8). Il dato più alto si rileva sempre nel Barese (31,2).

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 79 le persone ricoverate, 77 delle quali nei reparti ordinari (tasso di occupazione dei posti letto al 2,8%) e 2 in terapia intensiva (0,4%).

Dopo il doppio zero registrato nel weekend, il bollettino riporta una nuova vittima che fa salire il totale dei decessi accertati dall’inizio dell’emergenza pandemica a 9670.