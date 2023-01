Covid: 60 morti in Puglia dall'inizio dell'anno

Sono 884 i nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19 riscontrati oggi in Puglia, secondo quanto riportato dal Dipartimento Promozione della Salute.

I tamponi processati sono 7729 per un tasso di positività dell’11,4%, in linea con quello registrato ieri. Nello specifico, 292 casi sono stati registrati nella provincia di Bari, 230 nella provincia di Lecce, 126 nella provincia di Taranto, 110 nella provincia di Foggia, 71 in quella di Brindisi e 44 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 11 casi relativi a persone non residenti in Puglia.

Le persone attualmente positive sono 18367, in lieve ma costante calo (-101 rispetto a ieri). Si rialza il numero delle persone ricoverate nei reparti ordinari. Sono 242 i pazienti collocati in area non critica (tasso di occupazione all’8,8%), mentre resta stabile il dato delle persone che lottano nei reparti di terapia intensiva.

Anche il dato odierno conferma la costante discesa della curva dei contagi. La Puglia, infatti, chiude la settimana di monitoraggio con una incidenza inferiore ai 200 casi per 100mila abitanti (191,4), con una riduzione del 32,8% rispetto alla settimana precedente (3650 nuove positività in meno rispetto al periodo 29 dicembre-5 gennaio, ndr). A livello provinciale, in Capitanata l’incidenza è di 154,7 casi per 100mila abitanti. Restano tre (Barletta-Andria-Trani, Foggia e Taranto) le province con una media inferiore al dato regionale.

Se sul fronte casi e ricoveri, la situazione resta sotto controllo, meno incoraggiante è il dato dei decessi. Con le 8 vittime accertate oggi, sale a 9488 il totale delle vittime registrate dall’inizio dell’emergenza pandemica. Dall’inizio dell’anno ben 60 persone sono decedute, quindici in più rispetto allo stesso periodo del 2022.