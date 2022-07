Covid, lieve calo dell'incidenza in Puglia

Dopo quasi quaranta giorni torna a scendere l'incidenza in Puglia. Nella giornata di oggi, infatti, si sono registrati 2933 casi positivi, oltre 700 in meno rispetto a lunedì scorso. I giorni a venire diranno se il picco è stato già raggiunto e se la curva abbia iniziato la discesa.

Anche oggi Bari (879) e Lecce (747) sono le province più colpite e fanno registrare, insieme, oltre metà dei contagi complessivi. Seguono Brindisi con 351 casi, Taranto con 326. Foggia resta la penultima provincia per numero di casi giornalieri e l'ultima per incidenza: sono 317 i casi riscontrati oggi, mentre 246 sono le nuove positività emerse nella Bat. Si segnalano, inoltre, 52 casi riferiti a persone non residenti in Puglia e 15 di provincia non definita.

Superano quota 85mila gli attualmente positivi, mentre si osserva una lieve riduzione dei pazienti ricoverati nei reparti di area medica (432). Stabile la situazione nelle terapie intensive, dove sono presenti 19 pazienti.

Con il decesso registrato oggi, sale a 8684 il numero totale delle vittime registrate dall'inizio della pandemia.