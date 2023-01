Covid: 6 morti e 997 casi in Puglia

Covid in Puglia. La curva dei contagi continua la sua discesa. Si ferma poco sotto quota mille il dato odierno dei nuovi positivi. Come riporta il bollettino epidemiologico, i casi rilevati sono 997 su 8618 tamponi processati, per un tasso di positività che scende all’11,6%. Rispetto a mercoledì scorso si osserva una flessione di oltre 500 casi.

Per l’ottavo giorno di fila si osserva una flessione dell’incidenza. La media regionale si attesta sui 210 casi per 100mila abitanti: Barletta-Andria-Trani (133,9), Foggia (170,1) e Taranto (190,3) sono le tre province con il dato inferiore a quello regionale. Resta alto il dato delle vittime, 6 quelle registrate oggi. Sale a 9480 il dato complessivo dei decessi accertati in Puglia dall’inizio dell’emergenza pandemica, ben 52 nei primi undici giorni del 2023. Dei 997 casi registrati oggi, 328 si riferiscono alla provincia di Bari; 241 nuovi positivi sono stati riscontrati nella provincia di Lecce, 141 nella provincia di Taranto, 113 nella provincia di Foggia, 97 nella provincia di Brindisi, 60 nella provincia di Barletta-Andria-Trani. Si segnalano, inoltre, 14 casi relativi a persone residenti fuori regione e 3 per i quali non è stata identificata la provincia di appartenenza delle persone coinvolte.

Grazie al numero più elevato di guarigioni (1142), scende di 151 unità il numero delle persone attualmente positive all’infezione da Covid-19, sceso a 18468. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, oggi si osserva una consistente riduzione per quel che riguarda i posti letto occupati nei reparti ordinari. Sono, infatti, 231 i positivi ricoverati in area non critica, 23 in meno rispetto a ieri, per un tasso di occupazione che scende di quasi un punto percentuale (dal 9,3% all’8,4%). Un paziente in più si registra in terapia intensiva, dove il tasso di occupazione è al 2,8% (15 persone ricoverate).