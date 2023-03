Covid: i dati in Puglia e in provincia di Foggia del 10 marzo 2023

Covid: continua senza sosta il miglioramento dei dati in Puglia, sempre più vicini a quelli registrati nell’estate del 2020, ovvero il periodo immediatamente successivo al lockdown e antecedente la seconda ondata. E se il dato dei nuovi contagi (sempre in ribasso) può essere sottostimato per la presenza eventuale di positività riscontrate con i tamponi fai da te e non dichiarate, ha sicuramente un valore più rilevante il dato relativo alle ospedalizzazioni. Sono infatti solamente 72 le persone ricoverate, una delle quali in terapia intensiva.

Un numero così basso di persone ricoverate nei reparti Covid non si registrava dal 23 agosto del 2020. Allora, però, erano 68 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti di area non critica e 4 quelli in terapia intensiva. Scende abbondantemente sotto il 3% il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti ordinari (2,6%), mentre resta allo 0,2% quello delle terapie intensive. Dando uno sguardo alle positività accertate, sono 130 quelle evidenziate nel bollettino epidemiologico di oggi, su un totale di 3975 tamponi (tasso di positività al 3,3%), e 3 le persone decedute. Il 50% dei nuovi contagi sono stati registrati nella provincia di Bari (65); piuttosto omogenea è la distribuzione dei casi nelle restanti province: 18 sono i nuovi positivi rilevati nella provincia di Lecce, 17 quelli nel Brindisino, 12 nella provincia di Foggia, 10 in quella di Taranto e 7 nella provincia di Barletta-Andria-Trani.

Chiude il conto un caso relativo a un residente fuori dai confini pugliesi. Anche oggi l’incidenza subisce una contrazione, seppur contenuta (da 24,6 a 24,2 casi ogni 100mila abitanti). La sola provincia di Bari presenta un valore superiore ai 30 casi ogni 100mila abitanti. Grazie alle oltre 1200 guarigioni annotate oggi, si abbassa notevolmente il numero delle persone attualmente positive, che scende dai 2947 di ieri ai 1683 di oggi.