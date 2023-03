Defibrillatori necessari in città, la Asl Fg ne consegna uno in Prefettura: "Questo è un simbolo"

Consegnato questa mattina dal direttore generale Asl Antonio Nigri, un defibrillatore alla Prefettura di Foggia, in seguito ad un corso di primo soccorso seguito dal personale del palazzo del Governo

A termine di un percorso formativo seguito dal personale impiegato nella Prefettura, la Asl ha consegnato questa mattina un Dae (defibrillatore semiautomatico esterno) per tutelare la salute del personale dipendente e di chiunque utilizzi gli uffici del Palazzo del Governo di Foggia.

Un simbolo di coesione tra Prefettura e Asl ma sopratutto un modo per promuovere l'importanza della tutela sui luoghi di lavoro.

È altrettanto vero che sembra paradossale che l'installazione di un dispositivo di defibrillazione sia ancora un caso eccezionale, ma - spiega il dg dell'Asl Antonio Nigri - "si sta facendo tanto per utilizzare al meglio i fondi sia per l'acquisto di defibrillatore che per ampliare la conoscenza della rianimazione cardio-polmonare attraverso dei corsi".