Il primo centro di riabilitazione psichiatrica per detenuti è realta

Una 'Comunità riabilitativa assistenziale psichiatrica' per i detenuti che non sono nelle condizioni di scontare la pena un carcere, in località Ruggiano a Manfredonia

È stata inaugurata questa mattina, in presenza del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, la prima comunità riabilitativa in provincia di Foggia per detenuti con problemi psichiatrici. Gestita dal consorzio Metropolis, ospiterà 20 pazienti che affronteranno un percorso riabilitativo che permetterà loro, a fine pena, prospettive di inserimento lavorativo protetto.

Un progetto ampio che darà, non solo una seconda opportunità a chi ha commesso reati ed è affetto da disturbi mentali, ma creerà un mini indotto con sbocchi lavorativi per il territorio, come spiega il responsabile area Foggia del Consorzio Metropolis, Damiano D'Ambrosio