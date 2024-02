Carenza di medici di base a Torremaggiore, a rischio l'assistenza primaria di cittadini e fragili: "La Asl intervenga"

Il Comitato Salute dell’Alto Tavoliere della Puglia ha inviato in data 20 febbraio 2024 una Pec alla Direzione Generale dell’Asl alla Direzione del Distretto Socio Sanitario San Severo 51 e al Sindaco della Città di Torremaggiore per richiedere un intervento urgente risolutivo sulla carenza dei medici di base nella città federiciana. Nei prossimi giorni, infatti, sarà collocato in pensione il Medico di Medicina Generale (Mmg) dott. Matteo Marolla, a giugno toccherà ad un’altra dottoressa e nel 2025 toccherà ad altri due Mmg.

"A Torremaggiore gli altri Mmg non possono farsi carico di accettare tutti questi mutuati poiché hanno già saturato il limite dei 1.500 mutuati per medico di base previsto dalla normativa vigente", evidenzia il Comitato che ha richiesto la nomina con urgenza di almeno due medici attingendo alle graduatorie per esprimere concreto supporto all’utenza.

"Abbiamo altresì richiesto nell’istanza i dettagli che sono emersi su questa criticità all’interno del Cpa (Comitato Permanente Aziendale) per la medicina generale dell’Asl Foggia. Il pensionamento dei medici di base - conclude il Comitato - è un evento previsto e chiediamo pubblicamente cosa è stato programmato per gestire tutto ciò per arrecare i minori disagi all’utenza. Per non lasciare i cittadini ed i fragili senza assistenza primaria è stato perciò richiesto un intervento urgente e risolutivo".