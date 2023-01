Covid in provincia di Foggia e in Puglia: nuovi positivi e morti

Quest'oggi 8 gennaio 2023 in Puglia sono stati registrati 1.136 nuovi casi su 7.792 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Quattro invece le persone decedute. Dei positivi delle ultime 24 ore, 339 riguardano la provincia di Bari, 303 quella di Lecce e 146 Taranto. A seguire Foggia con 141, Brindisi con 126 e la Bat con 64.

Quattro gli infetti di provincia in via di definizione e tredici i residenti fuori regione. Le persone attualmente positive sono 18.767 mentre le persone ricoverate sono 274, di cui 258 ricoverate in area non critica e sedici in terapia intensiva.