Sangue a bordo, la rianimazione in volo che salva vite umane in pochi minuti: "Da Foggia arriviamo in ogni posto"

Grazie alla coesione tra 118 e Alidaunia, con il progetto 'Blood on Board', si punta a salvare il 15% in più delle vittime di incidenti, trasportando il sangue direttamente in loco.

, Dopo Bologna e Grosseto, il 118 di Foggia può vantare questo servizio più unico che raro, in Italia.

In caso di incidente, una equipe medica è in grado di raggiungere ogni posto della Capitanata, portando due sacche di sangue 0 Rh negativo, chiamato "sangue universale" in quanto può essere ricevuto da chiunque.

A differenza del passato, da oggi, non sarà più necessario attendere che la persona soccorsa venga trasferita in un centro ospedaliero per ricevere la prima trasfusione, ma ciò avverrà già in volo durante il trasferimento in elicottero.

Un progetto nato in Inghilterra e portato a Foggia, è realtà grazie alla direzione strategica del policlinico Riuniti di Foggia, alla disponibilità del centro trasfusionale diretto dal dott. Michele Centra e all'iniziativa del dott. Vincenzo Colapietro, direttore f.f. della centrale pperativa del 118 di Foggia e del dott. Tommaso Marzano, responsabile medico dell’Elisoccorso Alidaunia di Foggia.