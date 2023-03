La Asl dedica l'8 marzo alla prevenzione: screening oncologici nei centri di Foggia e provincia

La Asl Foggia dedica l'8 marzo agli screening oncologici femminili. Diverse le iniziative organizzate sul territorio, con il supporto del Centro Screening, per la prevenzione dei tumori della mammella e della cervice uterina. Screening mammografico.

Gli operatori della Asl Foggia effettueranno mamografie di screening alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni che si prenoteranno attraverso il Qr Code oppure chiamando il numero 0882.200588 (dalle ore 9 alle ore 13).

Screening mammografico

Gli screening saranno effettuati nei seguenti centri: centro di Senologia del Poliambulatorio di Foggia (sito in piazza della Libertà), dalle ore 8.00 alle ore 20.00; centro di Senologia del Presidio ospedaliero di San Severo (via Teresa Masselli Mascia (dalle ore 14 alle ore 20); centro di Senologia territoriale di Manfredonia (sito nel Presidio Ospedaliero 'San Camillo De Lellis' in via Isonzo, 1) dalle ore 14 alle ore 20; centro di Senologia territoriale di Vico del Gargano (sito nel Poliambulatorio di via di Vagno, 1) dalle ore 14 alle ore 20; centro di Senologia del Presidio Ospedaliero di Cerignola (via Trinitapoli) dalle ore 14 alle ore 20.

Screening della Cervice uterina

In tutti i consultori familiari, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, gli operatori saranno a disposizione per informare le utenti sugli screening oncologici e sulla campagna vaccinale anti HPV. Inoltre, le donne di età compresa tra 25 e 64 anni che si prenoteranno attraverso il QR Code oppure chiamando il numero 0882.200588 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00), potranno effettuare lo screening della cervice uterina nei Consultori di Cerignola (via XX Settembre, n. 1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Casalvecchio di Puglia (via Arberia, n. 5), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.30 e di Orta Nova (Corso Umberto I, n. 5) dalle ore 9.00 alle ore 13.00.