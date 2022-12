I Cinquestelle foggiani serrano le file: “A casa di Conte dobbiamo fare la differenza”

Pienone, di domenica mattina, e solo posti in piedi per la prima riunione provinciale a Foggia con gli iscritti del Movimento 5 Stelle per parlare della formazione dei gruppi territoriali dopo l’approvazione del regolamento e il varo ufficiale. “Abbiamo bisogno di persone operative, che nel proprio comune lavorino, aggreghino, avvicinino nuove persone della società civile e facciano conoscere i nostri principi, valori e le nostre battaglie”, ha detto ai partecipanti il deputato Leonardo Donno, coordinatore regionale M5S Puglia.

Seduto accanto a lui c’è il notaio di fiducia di Conte, Alfonso Colucci, eletto nel Lazio ma originario di Cerignola, tra gli estensori dello statuto. Attivisti ed eletti arrivati da tutta la Capitanata, un centinaio, hanno affollato la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte. Un modo per incontrarsi, confrontarsi e magari conoscersi, considerato che sono stati invitati tutti gli iscritti al portale. Parola alla base per discutere dei nuovi gruppi. Incentivare la partecipazione sui territori è il principale obiettivo, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

“È una provincia che ha sempre dato tantissimo al Movimento in termini di consensi e partecipazione – ha detto l’europarlamentare Mario Furore – Dobbiamo dimostrare che a casa del nostro leader ed ex premier Conte possiamo fare la differenza”. D’ora in poi si conosceranno gli iscritti di ciascun comune e non potranno più nascondersi, perché i componenti dei gruppi territoriali avranno l’obbligo di rendere pubblico il proprio profilo. In passato, c’è stata “troppa anarchia”, ammette l’eurodeputato Furore, ricollegandosi alle parole dell’onorevole Giorgio Lovecchio, che aveva parlato delle storture del vecchio sistema.

“I primi gruppi partiranno entro la metà di gennaio”, fa sapere Donno. “Naturalmente mi auguro che possano partire in ogni comune pugliese”. Dovranno contare almeno 30 iscritti. I numeri sono in mano al partito a livello nazionale. Cinquestelle ancora sulla graticola per la nomina del coordinatore provinciale, annunciata da tempo ormai come imminente. “Credo che entro fine anno, o al massimo a gennaio, avremo i coordinatori in ogni provincia - è l'ultimo pronostico di Leonardo Donno - e mi auguro che arriveremo, tra qualche mese, ad avere anche i coordinatori comunali”.

Occhi puntati sui prossimi appuntamenti elettorali. Dall’assessora regionale al Welfare, Rosa Barone, si apprende che il tavolo con Pd e civici si è riunito per designare il candidato alla presidenza della Provincia di Foggia, ma la sintesi sarebbe ancora lontana. E poi ci sono le Comunali a Foggia: “È la vera sfida”, ammette Rosa Barone. Ma per ora niente nomi: i sei mesi di proroga del commissariamento “hanno allungato i tempi”.