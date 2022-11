Conte riapre le porte del Movimento. Donno: “Il coordinatore foggiano sarà una figura nuova”

Smantellati i Meetup, i Cinquestelle si apprestano a varare i gruppi territoriali previsti dal nuovo statuto. Questa volta sarebbe davvero imminente la nomina del coordinatore territoriale della provincia di Foggia, che sconta un forte ritardo e rischia di ingessare l’azione politica a livello locale. Oggi è stato pubblicato il regolamento per la nascita dei gruppi territoriali. Ogni iscritto può iscriversi a quello della sua città. Bisognerà attendere ancora qualche giorno per i coordinatori. "Ormai ci siamo e stiamo già lavorando per organizzare i vari gruppi sui territori e stiamo lavorando anche ai prossimi appuntamenti elettorali”, fa sapere Leonardo Donno, da cinque mesi coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Puglia, rieletto deputato.

Negli ambienti pentastellati sono pronti a mettere la mano sul fuoco: neanche lui conosce il nome del coordinatore provinciale, prerogativa esclusiva del leader, l’ex premier di Volturara Appula Giuseppe Conte. I ‘gruppi territoriali di scambio e di confronto sulla vita politica interna del MoVimento, legati a singole realtà comunali o infra-comunali o, nel caso di comuni più piccoli, intercomunali’, come recita lo statuto, devono essere composti da almeno 30 iscritti. Non è possibile aderire contemporaneamente a due o più gruppi territoriali. “Sicuramente si partirà dalla costituzione dei gruppi per ogni città – spiega Leonardo Donno - poi, laddove nelle città un po’ più piccole ci fossero difficoltà a raggiungere 30 persone, si metteranno insieme più comuni limitrofi per costituire un gruppo”.

Chi sarà il futuro coordinatore provinciale, o almeno, qual è il suo identikit? Inutile dirle che noi vorremmo conoscere il suo nome…

Per il nome dobbiamo avere ancora un po’ di pazienza, però, al di là dei nomi, che sono sicuramente importanti, il Movimento sta dando dimostrazione, credo, di aver imparato dagli errori del passato. I territori sono fondamentali, perciò non vanno trascurati e, personalmente, ne sono sempre stato convinto. Sicuramente verrà individuata, questo si può dire, una figura nuova, in discontinuità rispetto al passato, capace di aggregare e di coinvolgere gli esponenti della società civile, professionisti, le associazioni. Dovrà essere una persona presente, in grado di coordinare, di mediare con i gruppi che si andranno a creare e che lavori per continuare a far crescere il Movimento. In alcuni casi, in passato, infatti, esponenti del Movimento magari non sono stati accoglienti ma respingenti, parlo in generale, un po’ in tutti i territori e in tutta Italia. Infatti, nel tempo, sono state isolate ed escluse persone valide, competenti, magari solo sulla base di simpatie e antipatie personali. E questo non ha niente a che vedere con la politica e con il Movimento. Semmai, ha il solo fine di tutelare una propria posizione creando dei feudi, dei ‘centri di potere’. Credo che non debba più accadere e su questo sarò molto attento e non farò sconti. Anche perché è riportato nel nostro statuto che sono vietate le correnti e gli atteggiamenti che tanto male hanno fatto alla nostra comunità in passato. Quindi, sicuramente, anche questi saranno elementi di valutazione per individuare la migliore figura che dovrà poi lavorare al mio fianco sui singoli territori.

‘Discontinuità’ vale a dire escludere l’europarlamentare Mario Furore e l’assessora regionale al Welfare Rosa Barone che hanno guidato il Movimento in provincia di Foggia?

No, parlando di discontinuità mi riferisco agli atteggiamenti e a nessuno in particolare. In passato non c’è stato mai alcun ruolo riconosciuto, ora invece ci saranno ruoli e responsabilità ben definite. Non sento di escludere nessuno, anche perché le valutazioni le farà, ovviamente, il presidente, trattandosi di nomine fiduciarie, così come è accaduto per i coordinatori regionali.

Quanto conterà adesso la base?

Al Movimento serve essere ancora più presente per le strade, nei quartieri, tra la gente. I vecchi Meetup, che oggi non esistono più perché sono stati sciolti a seguito dell’approvazione del nuovo statuto, verranno sostituiti da questi gruppi territoriali che i nostri iscritti potranno costituire nelle città per avere la piena partecipazione dei cittadini alla vita politica. Ogni gruppo territoriale avrà un suo referente che potrà essere votato all’interno del gruppo. I gruppi si formeranno previa autorizzazione del presidente e del comitato territoriale, sentito il coordinatore regionale e i coordinatori provinciali, ove presenti. All’interno dei gruppi ognuno avrà un compito, non basterà mettere insieme 30 iscritti. Saranno gruppi attivi e operativi. Gli iscritti, gli attivisti, i simpatizzanti ma anche gli eletti, potranno farne parte e avranno un ruolo più definito e la possibilità di partecipare. Un esempio delle attività che potranno svolgere i gruppi è quello di lavorare su proposte progettuali, per poi inoltrarle al Comitato nazionale progetti che le valuterà e, se le riterrà valide, per esempio, le potrà sottoporre alla votazione degli iscritti. Qualora i progetti dovessero essere approvati, potrebbero essere finanziati tramite le risorse derivanti dal taglio degli stipendi degli eletti. Allo stesso modo, le proposte di legge presentate dai gruppi potranno arrivare in Parlamento o nelle istituzioni dove siamo presenti, oppure potranno essere inserite nel programma politico del Movimento 5 Stelle. I nostri iscritti, ma anche i cittadini, così, potranno tornare protagonisti. Poi ci saranno anche, successivamente, i forum tematici che saranno aperti a tutti e non solo agli iscritti e credo che con tutte queste strutture e con questa nuova organizzazione il progetto sia ambizioso e che ci saranno grandi soddisfazioni.

Ci sarà una ‘selezione all’ingresso’?

Il 25 settembre il Movimento e il presidente Conte credo abbiano ottenuto un consenso trasversale, anche perché siamo l’unica forza progressista del Paese, e questo gli italiani lo hanno capito e ce lo stanno riconoscendo. Fra questi ci sono anche molti amministratori, esponenti della società civile anche nel Foggiano, ma un po’ in tutta la Puglia e in tutta Italia. Penso che siamo pronti ad accogliere tutti coloro che credono nel progetto e nel Movimento guidato dal presidente Conte. Stanno chiedendo in tantissimi di entrare a far parte della nostra comunità che è aperta a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo. Ovviamente, per entrare nel M5S bisogna accettare il nostro statuto e, soprattutto, riconoscere appieno la nostra Carta dei principi e dei valori. Poi, per il resto, non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno.

Dopo questo exploit tanti vorranno salire sul ‘carro dei vincitori’. Non si rischia, forse, di imbarcare persone che non hanno le vostre stesse idee?

Ci siamo già passati. Ricordiamo cosa è accaduto nella passata legislatura, quando più della metà, forse, dei parlamentari ha preferito l’io, se stesso, il proprio tornaconto, piuttosto che rispettare il mandato per cui era stato eletto. È inutile nasconderci, questo rischio può esserci sempre, però, rispetto a qualche anno fa, siamo sicuramente un po’ più attenti. Abbiamo un’organizzazione, una filiera che prima non c’era, che ci permetterà di lavorare insieme a tutti coloro che vorranno dare il proprio contributo nelle istituzioni, e avremo la possibilità di mettere alla prova tutte queste persone sul campo. Credo che oggi abbiamo gli anticorpi necessari.

In provincia di Foggia il M5S ha battuto il centrodestra in un collegio uninominale, unico in Puglia, e ha ottenuto un risultato rilevante. Conterà di più la componente provinciale negli assetti regionali?

Credo che, al di là dei ruoli, sia sicuramente da riconoscere l’ottimo lavoro che si fa nei singoli territori. Non nascondiamo che la presenza del presidente Conte come candidato nella provincia abbia dato uno slancio in più, anche perché il Movimento, dopo il risultato del 25 settembre, sta continuando a crescere certamente per merito del presidente Conte e anche perché abbiamo dimostrato nei fatti di mantenere quanto promettiamo e di avere le idee chiare, una vera agenda progressista, e siamo la prima forza di opposizione riconosciuta nel Paese che lotta per i lavoratori, per l’ambiente, per le fasce deboli, ma anche per le imprese, per un futuro sostenibile. Credo che tutte queste componenti potranno darci uno slancio su tutti i territori. Questo governo di destra che è partito anche peggio di quanto ci potevamo attendere ci dà una grossa mano. Quindi, i nostri sforzi dovranno essere triplicati anche sui territori. Occorre lavorare insieme per far crescere il Movimento 5 Stelle, anche perché ricordiamo che le elezioni politiche sono un conto, poi ci sono le Amministrative. Ogni elezione ha una storia a sé, quindi non dobbiamo farci illudere dai risultati. Certamente ci fanno piacere. In Puglia siamo il primo partito, ma questo non ci deve far perdere di vista l’obiettivo e non deve far calare l’attenzione. Dobbiamo solamente lavorare per strutturare questo consenso anche a livello locale, nei comuni e nella regione.

Lei ci crede in un candidato sindaco M5S per Foggia?

Perché no. Sicuramente il M5S con il consenso che ha ottenuto alle ultime Politiche ha la responsabilità di lavorare per essere protagonista in ogni singolo territorio e comune della Puglia. Poi, Foggia ha una storia a sé, viene da anni difficili di gestione amministrativa quindi, sicuramente, il M5S vuole essere protagonista delle prossime elezioni amministrative a Foggia. Vedremo. Però, al di là dei nomi, questo mi piacerebbe sottolinearlo, noi mettiamo sempre avanti le cose da fare. Quindi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, lanceremo la nostra agenda, così come faremo in tutti i Comuni che andranno al voto. Ci saranno dei punti sui quali chiederemo la condivisione di forze politiche, civiche, associazioni, per condividere un progetto comune. Poi si troverà l’interprete migliore per portare avanti quel progetto.

E in merito alle alleanze, come quella con il Pd?

Sulle alleanze è chiaro che ci atteniamo ad una linea nazionale. Come più volte ha detto il presidente Conte, con i vertici attuali del Pd è complicato avere un dialogo. Recentemente, in Regione Lazio si è preferito andare sulla linea di Calenda e Renzi, piuttosto che sposare i punti e i temi sottoposti dal presidente Conte. Ci sono queste difficoltà oggettive, però è chiaro che poi la linea politica che il presidente e gli organi del Movimento 5 Stelle decideranno di seguire sarà ovviamente applicata e portata avanti dal sottoscritto anche sui territori.