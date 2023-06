Conte lancia il M5S alla conquista di Foggia: "Con noi forze politiche e sane della città"

Sala Ruota di Palazzo Dogana gremita per il ritorno in città di Giuseppe Conte. In tanti sono rimasti fuori.

L'ex Premier e leader del M5S, prima di iniziare il confronto 'Foggia alza alla testa', ha provato a rispondere alle domande dei giornalisti.

Sulla possibilità che il prossimo candidato sindaco del centrosinistra sia espressione del M5S, ai microfoni di Foggiatoday Giuseppe Conte ha risposto così: "Non parliamo di nomi e di persone. Parliamo della possibilità di ridare a questa città, che lo merita, una grande opportunità di rilancio in termini di sviluppo economico e sociale. Questo interessa a noi. Costruire una squadra che rispecchi i nostri principi e valori e che offra un futuro a tutti i nostri giovani a Foggia, anziché al Nord o all'estero".

Conte ha ufficialmente aperto alle forze politiche e sane della città, "che mettano da parte sistemi clientelari e quelle tentazioni di prendere delle scorciatoie" ha sottolineato.