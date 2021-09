La Statale 16 simbolo di una provincia abbandonata. Il ruggito di Tutolo: "C'è un sistema di persone che si sta disinteressando della nostra Provincia"

Sindaci di Capitanata, associazioni e sindacati, tutti insieme a far proprie le istanze e l’indignazione di Antonio Tutolo, il promotore dell’Ss16 day, il lungo corteo lungo la “strada della morte”. Due cordoni di auto, uno partito da San Severo e l'altro da Foggia si sono poi incontrati all'altezza dell'ex Zuccherifico Eridania, per un minuto di raccoglimento in ricordo di tutte le vittime della Statale 16. Nell'occasione, è comparsa una croce su cui campeggiava il messaggio: "In memoria di tutti i morti di burocrazia".

Una manifestazione per lanciare un messaggio: la Capitanata vuole rialzarsi e ribellarsi al “disinteresse assoluto” di cui è vittima da troppo tempo.

“Sono stati stanziati dei soldi, ma l’opera è ferma perché non è stato neppure portato a conclusione il progetto definitivo e intanto si continua a morire”, accusa Tutolo. Il consigliere regionale fa presente che, nel frattempo, le risorse stanziate sono diventate insufficienti a causa dell’aumento delle materie prime: “Questa strada dovrebbe garantire anche la viabilità. E lo sviluppo del territorio deve partire dalle infrastrutture serie e da una lotta seria alla criminalità. Solo un pazzo può pensare che qualcuno venga a investire in un territorio con delle infrastrutture di m…a e una criminalità aggressiva”.

Tutolo poi aggiunge: “Questo è un territorio per la stragrande maggioranza abitato da gente perbene e da una piccolissima parte di delinquenza. Come in tante altre parti d’Italia. L’unica differenza è che qui siamo stati abbandonati, nessuno se ne fotte”.