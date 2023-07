Comunali 2023, scende in campo anche 'Senso Civico per Foggia'

Il movimento civico ‘Senso Civico per Foggia’ annuncia la sua discesa in campo alle prossime amministrative: sarà presente con una propria lista.

Nato nel 2019 e già presente alle Regionali del 2020 con quasi 70.000 preferenze in Puglia e quasi 12.000 voti di lista in Capitanata, il movimento che fa capo a Paolo Graziano Mongiello e Vincenzo Curatolo (rispettivamente segretario provinciale e segretario cittadino), hanno annunciato che a breve ufficializzeranno le iniziative e le tematiche che saranno approfondite in previsione della tornata elettorale del 22 e 23 ottobre prossimi.