Spot di Luxuria per Episcopo: “Foggia avrà una sindaca"

Sogna una città che “si liberi da questa brutta cappa della rassegnazione” Vladimir Luxuria, l’attivista e deputata dal 2006 al 2008, che in piazza Giordano, di fatto, ha aperto la campagna elettorale di Marida Episcopo, candidata sindaca del campo largo progressista, indicata dal M5S.

Sventolano le bandiere del Partito Democratico. È l’anteprima della Festa dell’Unità, e in prima fila c’è lo stato generale dei Dem: il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, la presidente regionale del partito Lia Azzarone, il consigliere regionale Paolo Campo.

La piazza è un’iniezione di fiducia per il centrosinistra: quasi 500 persone, a occhio e croce, hanno assistito alla conversazione.

“Sono una persona che può insegnare cosa significa non rassegnarsi nella vita, e vorrei trasmetterlo ai miei concittadini, alla terra dove sono nata. Foggia può e deve rinascere. E voglio dare il mio contributo, piccolo o grande che sia, affinché davvero la gente si senta orgogliosa di essere foggiana”.

Torna in città per “valorizzare le cose belle”. Sul suo eventuale ruolo in Giunta, in caso di vittoria del centrosinistra, non si sbilancia. “Noi avremo una sindaca e dopo la vittoria si deciderà in che modo posso dare il mio contributo. Non ho messo paletti, ho messo un’unica condizione: che ci fosse una candidata credibile, onesta, che ama la sua città, che non lo fa per interessi personali e che fosse supportata da una coalizione unitaria, perché fare i kamikaze non mi piace”.

È prematuro parlare di un eventuale assessorato anche per la candidata sindaca, che ha sempre partecipato ai Pride, tranne l’ultimo. “Una cosa è certa – afferma, per la prima volta attorniata dai microfoni nel nuovo ruolo – i passi di Vladi sono a fianco ai nostri. Non solo perché lei è nata in questa terra e la ama, ma perché il suo spessore culturale, il suo livello di sensibilità proiettato su questa città e su tutte le problematiche di qualsiasi ordine umano e sociale, non può che essere nella nostra squadra, in qualsiasi modo e in qualsiasi veste. Tra noi c’è stato un patto empatico, un patto emotivo, un patto di reciproca attrazione”.

Il vero nemico da battere, per Luxuria, è la rassegnazione. Si rivolge anche agli elettori di centrodestra: “Qui c’è un unico partito che si chiama Foggia, quindi non guardate ai partiti, ma alla persona. Dall’altra parte ci sono sicuramente persone oneste, quello che mi preoccupa è chi può esserci attorno. È quindi io voglio un corso nuovo. Basta con quel passato”.