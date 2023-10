Renziani foggiani spaccati: il neo presidente Dino Marino pro Mainiero. Cicolella: "Stiamo con Episcopo"

"Abbiamo surclassato quelli che da quattro anni stavano lavorando per Italia Viva". Tre giorni fa si era espresso così, Dino Marino, al ritorno da Foggia sulla strada per San Severo, al termine del congresso provinciale del partito di Matteo Renzi: "Torno con la vittoria" aveva fatto sapere. Infatti, 'ex consigliere regionale è stato eletto con il 74% dei votanti: 109 voti consensi su 156, di cui 61 in via Monfalcone e 48 online.

Stride però, con il momento che sta vivendo il gruppo di Italia Viva ii Capitanata, l'affermazione "di un partito organizzato". In realtà, è spaccato in due.

Le prime crepe risalgono all'indomani del post pubblicato il 26 settembre, con cui Dino Marino aveva bocciato il sostegno dei renziani di Foggia ad Episcopo e lanciato l'appello al voto disgiunto: "Votate Mainiero sindaco e poi fatevi la vostra campagna elettorale scegliendo, visto che la legge lo permette, un voto disgiunto".

Ciò nonostante, nella diretta di tre giorni fa, Dino Marino aveva anticipato che avrebbe chiamato Rosa Cicolella, ex coordinatrice provinciale del partito: "Le dirò che non ho nulla di personale, la politica è così, succede che una opzione vince e l'altra perde. Noi siamo i costruttori della democrazia, il partito deve parlare il linguaggio delle persone normali. Sarà un partito di territorio e di temi".

Non si è fatta attendere la replica di Cicolella e un chiarimento sulla scelta di sostenere l'ex provveditore agli Studi: "Italia Viva ha partecipato alla costruzione del campo largo progressista a sostegno della candidatura a sindaca di Maria Aida Episcopo e non sarà certo il cambio della dirigenza provinciale, all’esito di un eccentrico congresso, a far venir meno il sostegno degli elettori a Episcopo, alla coalizione e ai candidati che si sono impegnati in prima persona".

Il nuovo presidente del partito renziano non aveva condiviso la strada intrapresa, quella del 'campo largo progressista' o 'campo giusto', come lo ha ribattezzato Giuseppe Conte: "Non mi ha convinto la scelta che hanno fatto gli amici vivaci di Foggia"

"Dobbiamo presentarci alle elezioni amministrative con la nostra autonomia,ma coerenti con l’impostazione nazionale , guardando non lo schieramento ma a come i programmi possono trovare affinità con le nostre idee! Perciò non mi ha convinto la scelta fatta al comune di Foggia!"

Secca la risposta di Rosa Cicolella: "Piuttosto che isolare il partito e sostenere autocandidature autoreferenziali, come avrebbero voluto alcuni tra quelli che oggi fanno endorsement totalmente incoerenti rispetto ai valori della nostra formazione politica, abbiamo scelto di arricchire il profilo riformista della coalizione e di offrire il nostro contributo programmatico per promuovere la rinascita di Foggia".

L'ex coordinatrice di Italia Viva in provincia di Foggia ha concluso: "Perché questo deve essere il focus della nostra attenzione: il destino di Foggia. Come superiamo la vergogna dello scioglimento del Consiglio comunale, come valorizziamo quanto di buono è stato fatto dai commissari, come ci attrezziamo per superare i ritardi accumulati rispetto alle altre grandi città pugliesi, come orientiamo le politiche dello sviluppo e del lavoro, del welfare e della cultura, dell’ambiente e della sicurezza. Questo conta. Il resto sono chiacchiere in politichese, tanto vecchie quanto inutili".