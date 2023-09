Ex ingombranti e facce nuove a tutti i costi nel centrodestra unito

Saranno con tutta probabilità sei, a meno di defezioni, le liste della coalizione di centrodestra a sostegno del candidato sindaco di Foggia, Raffaele di Mauro: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima Foggia (la civica della Lega), Udc, Nuovo Psi e la lista civica Di Mauro Sindaco.

Le candidature saranno ufficiali solo una volta depositate le liste, ma diversi aspiranti consiglieri hanno precorso i tempi e sono apparsi sui 6x3 prima ancora dell’ufficializzazione del candidato sindaco.

È il caso di Salvatore De Martino e Concetta Soragnese, che si presentano in ticket con il simbolo di Fratelli d’Italia. Nel 2019 erano stati eletti in quota Lega, partito abbandonato nel 2021. Con l’hashtag ‘perbene’ marcano il confine.

‘Semplice’ basta a Gianni Di Lauro, nome legato alla senatrice FdI Anna Maria Fallucchi. Nelle file dei meloniani ci sono anche Giuseppe Pertosa, candidato sindaco nel 2019, al fianco di Pippo Cavaliere al ballottaggio; il commissario cittadino del partito Mario Giampietro, che incarna le speranze dell’ex Gioventù Nazionale locale; Daria Cascarano, responsabile della comunicazione del partito cittadino; Maurizio Accettulli; Peppino Pedarra.

In lista figurerebbero anche Claudio Amorese, assessore nella Giunta Landella fino a marzo del 2020, quando venne revocato scontando le frizioni del sindaco con il suocero, Bruno Longo; Giovanni Gliatta e Marco Scillitani.

Il partito guidato a livello provinciale dal candidato sindaco, Forza Italia, schiera Mimmo Verile; Gino Fusco, ex capogruppo di Forza Italia che ha lasciato i meloniani; l’ex consigliere comunale Pasquale Rignanese; Michele Gesualdo; Antonio Veneziano; Alfonso Buono; l’avvocatessa Maria Morelli; Paolo La Torre, assessore e vice sindaco nell’ultima consiliatura fino alle dimissioni rassegnate a marzo del 2021; l’avvocato Marco Trombetta, prima nella Lega, candidato sia alle Regionali che al Consiglio comunale di Cerignola.

Le liste di Fratelli d'Italia e Forza Italia, così come inviate ai primi di agosto, hanno superato il vaglio della Commissione nazionale antimafia.

La Lega sceglie una lista civica, Prima Foggia. Volti nuovi, assicura il segretario cittadino Antonio Vigiano, anche lui in corsa, insieme a Silvano Contini, Franco Nunziante, Rossana De Leo, Barbara Cassanelli, Pietro Lacalamita, Enzo Scopece, Michele Farina, Lucia Speranza, Vincenzo Marzullo, Mina Scardi, Antonella Pettinicchio. Questi, almeno, i primi nomi circolati.

Il Nuovo Psi, che sente di incarnare la vera novità all’interno della coalizione, non scopre le carte. Il segretario provinciale Antonio Tancredi promette facce nuove. Per ora, sono state ufficializzate solo le candidature del coordinatore di segreteria Domenico Longo e di Leonardo Bruno.

In corsa, prende in mano le redini dell’Udc l’avvocato Cristiano Curatolo, nominato commissario provinciale dal coordinamento regionale all’indomani delle dimissioni di massa nel partito. Sta lavorando alla lista, con le difficoltà del caso. “Sto ricevendo molte adesioni”, fa sapere.

A quanto si apprende, non è stato ancora nominato un commissario cittadino. E toccherà proprio all’avvocato Curatolo ricostruire il partito, a meno di ulteriori colpi di scena. Puglia Popolare, costola dell’Udc dall’ingresso del senatore Massimo Cassano, con Claudio Di Lernia contribuisce alla formazione della lista.

Il commissario provinciale non vuole svelare i nomi prima della presentazione della lista in programma martedì 18 settembre. Finora, ha già lanciato la sua candidatura Patrizia Lo Storto. Non ci sarebbe posto per Danilo Maffei e Michaela Di Donna.

Figura, invece, il nome di Erminia Roberto, responsabile provinciale Pari Opportunità dell’Udc, che ha già riattivato i social. Nel suo caso, pende ancora un ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato che punta all’incandidabilità.

L’ex commissario provinciale Francesco D’Innocenzio, che ha ancora in mano i vecchi account oggi ‘Gruppo Indipendente’, contribuirà alla campagna elettorale del centrodestra, ma non è ancora dato sapere in quale forma. Può succedere di tutto.

La civica direttamente collegata al candidato sindaco Raffaele Di Mauro porterebbe nuova linfa. Figurano i nomi dell’avvocato Oreste Di Giuseppe, figlio del compianto Franco Di Giuseppe, dello psicologo Gaetano Dario D’Alessandro, di Marco Pellegrino e Rosa Caso.

Ci saranno anche candidati espressione di Noi Moderati. Leonardo Di Gioia, amico di Maurizio Lupi ma senza alcun ruolo nel partito, sta dando una mano a comporre la lista (ci sarà anche un richiamo nel simbolo).

I partiti dovranno rispettare il codice di autoregolamentazione, sottoscritto dalle segreterie regionali, pena l’esclusione dalla coalizione.