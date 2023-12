Sette giorni per presentare la Giunta: la sindaca convoca il primo Consiglio comunale

All’indomani della proclamazione degli eletti al Consiglio comunale, effettuata dall’Ufficio Centrale e notificata mercoledì 6 dicembre al Comune di Foggia, la sindaca Maria Aida Episcopo ha provveduto a convocare la prima riunione della massima assise.

Alla spicciolata, oggi i consiglieri hanno ritirato la lettera di partecipazione dell’elezione, uno degli adempimenti previsti dalla legge, insieme alla convocazione.

Dopo quasi tre anni, torna la politica nei banchi dell’aula consiliare di Palazzo di Città. Causa Covid, infatti, le ultime sedute del Consiglio comunale poi sciolto prima del commissariamento per infiltrazioni mafiose, nel 2021, si tennero in videoconferenza.

La prima riunione del nuovo Consiglio comunale è fissata alle 9.30 di giovedì 14 dicembre. L’ordine del giorno, come stabilisce il regolamento, prevede la convalida degli eletti ed eventuali surroghe; il giuramento del sindaco; l’elezione del presidente del Consiglio comunale; l’elezione del vice presidente del Consiglio comunale (di parte politica opposta); la comunicazione dei componenti della Giunta comunale; l'elezione della Commissione elettorale comunale; la nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

Sino all’elezione del presidente del Consiglio comunale è il consigliere anziano a presiedere la seduta. Per consigliere anziano si intende colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, esclusi la sindaca e i candidati alla stessa carica, e quindi il più suffragato in assoluto, Davide Emanuele.

Il campo largo progressista dovrà fare i compiti nel weekend, per arrivare preparato all’appuntamento di lunedì, quando è prevista la riunione di coalizione decisiva. C’è tempo solo per le ultime rifiniture e per sciogliere i restanti nodi prima di presentare la squadra alla città.