Prima calata di big a sostegno dei candidati sindaci

La campagna elettorale entra nel vivo e si assiste alla prima calata di big nella settimana immediatamente successiva alla presentazione delle liste, per provare a spingere i candidati.

Italia Viva porta a Foggia Teresa Bellanova, già presidente nazionale e componente della cabina di regia del partito di Matteo Renzi. Confluiti nella lista Tempi Nuovi per Foggia, costruita insieme ad Azione con l’innesto di Socialismo Dauno, i renziani sostengono la candidatura a sindaca di Marida Episcopo alle elezioni comunali del 22 e 23 ottobre.

È candidato alla carica di consigliere comunale, tra gli altri, il coordinatore regionale di Italia Viva, Lorenzo Frattarolo che inaugurerà il comitato elettorale in corso Vittorio Emanuele 85 giovedì 28 settembre, alle 18.30, alla presenza dell’ex ministra all’Agricoltura. Parteciperanno all’evento di apertura della campagna elettorale targata IV la candidata sindaca, il consigliere regionale di Azione Sergio Clemente, la coordinatrice provinciale di Italia Viva Rosa Cicolella, e il segretario provinciale di Azione Matteo Iacovelli.

Nel novero dei big c’è anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che sostiene la candidatura del civico Antonio De Sabato. Torna in città per lo spettacolo teatrale ‘Odio gli indifferenti’ insieme a Giulio Cavalli. L’anteprima nazionale andrà in scena giovedì 28 settembre, alle 19, al Cineteatro Ciolella in viale XXIV Maggio, nell’ambito del Foggia Polis Fest organizzato dal candidato sindaco.

Forza Italia chiama il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin a sostegno del candidato sindaco del centrodestra unito Raffaele di Mauro. Sarà in città venerdì 29 settembre. Alle 17.15 incontrerà i rappresentanti delle associazioni di categoria, gli imprenditori e gli esperti del settore ambientale ed energetico all’Outside Hotel in piazza Caduti sul Lavoro. Alle 18.10, nel comitato elettorale di Raffaele di Mauro in corso Vittorio Emanuele 23, è previsto un incontro pubblico del ministro, del commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis e del candidato sindaco con i candidati al Consiglio comunale della lista di Forza Italia.

Nello stesso giorno, il 29 settembre, alle 18.30, al Cineteatro Cicolella sul viale della Stazione, arriva il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per la presentazione dei candidati della lista Con Foggia. Interverranno anche Dario Vassallo, presidente della Fondazione Angelo Vassallo; Rosario Cusmai, coordinatore provinciale Con Foggia; Gianni De Rosa, coordinatore cittadino, e la candidata sindaca Maria Aida Episcopo. Sono previsti i saluti di Giuseppe Nobiletti, presidente della Provincia di Foggia; Michele Boccardi, coordinatore regionale Con; Luciana Laera, sindaca di Putignano e vice presidente Anci Puglia; Giuseppe Tupputi, capogruppo regionale Con; Lucrezia Cilenti, consigliera provinciale delegata all’Ambiente; Noè Andreano, sindaco di Casalvecchio di Puglia e vice presidente Anci Puglia; Giuseppe Pitta, sindaco di Lucera; Alessandro Delli Noci, assessore regionale alle Attività Produttive; Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo.

Sabato 30 settembre, alle 17.30, a Laltrocinema Cicolella di via Duomo, tocca all’ex ministro della Salute Roberto Speranza. Sarà al fianco di Gianluca Ruotolo, candidato consigliere comunale nella lista del Partito Democratico. Oltre alla candidata sindaca Marida Episcopo, interverranno il vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, e il consigliere regionale Paolo Campo.