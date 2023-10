Comunali Foggia 2023: affluenza alle urne in calo, il dato alle 12 di oggi

Affluenza in calo rispetto alle elezioni comunali 2019, per il momento, a Foggia. Alle 12, rispetto a cinque anni fa, si registra un calo di oltre sei punti in termini percentuali. In buona sostanza, nella mattinata di oggi 22 ottobre, nelle 147 sezioni aperte, si è recato alle urne il 14,34% degli aventi diritto al voto rispetto al 20,64% di cinque anni fa