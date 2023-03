Pd di Capitanata come nuovo, all'area Schlein la presidenza: eletta Sabina Ditommaso

Sabina Ditommaso è la nuova presidente del Partito Democratico di Capitanata. Lo ha ratificato l’assemblea provinciale, nel giorno della proclamazione del segretario Pierpaolo d’Arienzo. La presidente del Consiglio comunale di Cerignola è espressione dell’area Schlein.

Nella Sala Farina, nel cuore di Foggia, il Partito Democratico celebra l’ultimo atto della fase costituente. “Il Pd è vivo. Ci davano per defunti e siamo un partito vero, strutturato e radicato su tutto il territorio”, ha detto Mariano Rauseo in apertura dei lavori.

Tanti amici delle altre forze politiche hanno portato i loro saluti: Massimo Colia a nome dei civici di Emiliano con Gianni De Rosa, responsabile cittadino, e Antonio Rizzi; Mario Nobile, segretario provinciale di Sinistra Italia; Innocenza Starace di Europa Verde; Michele Santarelli per il Partito Socialista; Pino Lonigro di Socialismo Dauno. E poi il presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, Maurizio Carmeno, segretario generale della Cgil, Luca Maggio, segretario provinciale della Uil, e Domenico Rizzi dell’Arci.

‘Contaminazione’ è un vocabolo ricorrente e il segretario pugliese Domenico De Santis, alla vigilia dell’assemblea regionale e prima di scappare per quella barese, parla di “alleanze più larghe possibili”. Si dice in totale sintonia con Pierpaolo d’Arienzo anche rispetto alla scelta di ospitare altri mondi nei saluti, anticipando l’apertura ai non iscritti degli organismi regionali, dando però più valore agli iscritti. “Dobbiamo fare la sinistra”, ha ripetuto.

“Ripartiamo dai territori e dai circoli”, afferma oggi il segretario provinciale d’Arienzo, tornato da Roma per la sua Monte Sant’Angelo che ha sognato fino all’ultimo il titolo di Capitale italiana della Cultura 2025. Ai saluti Lia Azzarone, che lascia il testimone tra i sentiti ringraziamenti dei compagni d’avventura e di partito.

Le conclusioni sono affidate al vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese, entrato nella direzione e nell’assemblea nazionale per l’area Bonaccini, che in provincia di Foggia ha avuto la meglio.

La maggioranza, quella che ha contribuito alla vittoria di Schlein, seguendo la filosofia della nuova segretaria non scalpita troppo per scardinare il sistema, ma si fa largo. “Mi auguro che il Partito Democratico, non solo qui a Foggia ma in tutto il Paese, cambi passo e soprattutto sia in grado di intercettare il bisogno di novità e la voglia di partecipazione che viene da mondi tradizionalmente di sinistra, che però in questi anni non si erano visti coinvolti – afferma il consigliere regionale Paolo Campo - Spero specialmente in un nuovo protagonismo dei giovani”.

(Nelle interviste il segretario provinciale Pierpaolo d'Arienzo; il consigliere regionale Paolo Campo, area Schlein; l'ex segretaria provinciale Lia Azzarone; il segretario cittadino del Pd Foggia, Davide Emanuele).