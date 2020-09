Al via i corsi corsi di alta formazione gratuita in Developer 4.0 e Digital Media Specialist

Sono aperte le iscrizioni per i nuovi corsi gratuiti di Apulia Digital Maker, percorsi finanziati interamente dal MIUR e dalla Regione Puglia, attraverso Fondi EU, in Developer 4.0 e Digital Media Specialist. Si tratta di due figure professionali tra le più richieste dalle aziende per supportare i processi d’innovazione tecnologica e digitale richiesti dall'Industria 4.0, in settori che non hanno mai smesso di operare durante il Lockdown e hanno subito uno straordinario impulso di accelerazione dovuto all’enorme diffusione di smart working, servizi online, e-commerce ecc. Infatti, è in esponenziale aumento il bisogno di esperti di sviluppo software e app e marketing e comunicazione digitale.

La Fondazione ITS Apulia Digital Maker, tra le sei realtà dell’eccellente sistema ITS Puglia, e di recente accreditato come Centro di Trasferimento Tecnologico dal MISE, dopo le sedi di Foggia, Molfetta, Lecce e Bari sta proponendo i nuovi corsi per rispondere alla crescente richiesta del tessuto produttivo locale di questi tecnici specializzati. Il nuovo percorso di specializzazione in Developer 4.0 a Foggia formerà sviluppatori software e app, con alte competenze nei linguaggi di programmazione Java, in collaborazione con Exprivia Spa, multinazionale nei servizi IT.

Dalla collaborazione con cinque comuni del distretto Garganico aderenti alla Strategie aree interne nasce, invece, il nuovo corso in programma a Cagnano Varano, progettato su misura per rispondere alla crescente richiesta di professionisti con competenze integrate nel campo ICT, Digital Marketing e Strategy e Social Media Management, strategiche per promuovere interventi e politiche d’innovazione tecnologica e digitale a sostegno dell’imprenditorialità locale e il rilancio del tessuto produttivo del promontorio pugliese.

Al termine del percorso biennale, i diplomati in Digital Media Specialist acquisiranno skills elevate e expertness trasversali per operare durante tutto il ciclo di funzioni di un’azienda/impresa/ente in termini di sales vision, assicurando un supporto dalla fase di individuazione prodotti/servizi da tutelare e valorizzare, predisposizione disciplinari di salvaguardia, branding, pianificazione campagne e strategie pubblicitarie, SEO all’analisi dei mercati, vendita e post vendita. Completerà il profilo l’ottima conoscenza dell’Inglese e l’utilizzo professionale di suite di software per la creatività, programmazione informatica, programmazione web, CSS, e di strumenti per la gestione della configurazione software per mobile e social media marketing.

Una formidabile opportunità, quindi, per i diplomati pugliesi, di una formazione terziaria, non universitaria, che assicura – come attesta il monitoraggio Indire - oltre l’80% di occupazione ad un anno dal diploma, grazie alla connessione diretta col mondo dell’impresa da cui provengono i docenti e dove si svolgono stage e tirocini.

Per info e iscrizioni online visita il sito apuliadigitalmaker.it