'Gli amici dell'arte' in piazza Matteotti: in scena la 200esima replica della commedia 'Ze Necole'

Le manifestazioni di Lucera Estate 2022 hanno come sfondo l’Anfiteatro Augusteo; nessun’altra iniziativa – fatta eccezione per la rievocazione medioevale e gli eventi della festa patronale – ha interessato il centro della città. A colmare la lacuna ci hanno pensato ancora una volta gli Amici dell’Arte che hanno proposto all’Amministrazione comunale di poter rappresentare uno dei loro spettacoli in Piazza Matteotti.

La compagnia lucerina è stata protagonista negli anni passati di numerose rappresentazioni in Piazza Duomo alle quali hanno assistito migliaia di persone; nel 2018, invece, lo spettacolo fu trasferito proprio in Piazza Matteotti, mentre l’anno successivo fu Piazza della Repubblica ad ospitare una delle rappresentazioni invernacolo. L’insorgere della pandemia e il conseguente blocco degli eventi e delle feste all’aperto ha interrotto questa bella tradizione per cui nel 2020 non fu possibile organizzare alcuna manifestazione “popolare”, mentre lo scorso anno, perdurando il divieto di assembramento nelle piazze, lo spettacolo degli Amici dell’Arte è stato inserito nel cartellone di “Lucera Muse e Stelle” presso l’Anfiteatro.

Quest’anno, essendo nuovamente possibile utilizzare gli spazi all’aperto per concerti e manifestazioni, il Comune di Lucera ha ritenuto giusto ripristinare questa tradizione e proporre alla cittadinanza una serata di teatro popolare attraverso il quale vengono riportati alla mente storie, personaggi e linguaggio, un patrimonio che il gruppo lucerino è impegnato a recuperare e conservare.

Gli Amici dell’Arte hanno scelto di riproporre, per l’occasione, una delle pagine più significative del proprio repertorio: “Ze Necole”, la prima commedia in vernacolo scritta da Germano Benincaso..

Questo lavoro, il cui debutto è avvenuto il 31 luglio del 1975 al Teatro Palladino di San Giovanni Rotondo, è stato rappresentato dagli Amici dell’Arte – oltre che innumerevoli volte a Lucera - in tantissime città e teatri su tutto il territorio nazionale: Torino, Roma, Bari, Cava de’ Tirreni, Jesi, Manduria, Foggia, Fuscaldo marina, Gravina di Puglia, San Severo, Serracapriola, Putignano, in molti dei comuni dei Monti Dauni, oltre che proposta - nei matinè - agli alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado. La commedia, oltre che nella versione “originale”, è stata adattata e tradotta nei vari dialetti e rappresentata da tantissime compagnie in diverse regioni. In occasione della rappresentazione del 18 agosto Ze Necole andrà in scena per la duecentesima volta.

Gli Amici dell’Arte hanno alle spalle 53 anni di attività nel corso della quale hanno riscosso successi in tantissimi Festival e rassegne a carattere nazionale. Numerosi e prestigiosi i riconoscimenti che hanno arricchito il palmares del gruppo premiati per gli allestimenti scenici realizzati da Giuseppe Grasso, per i testi originali scritti dall’autore lucerino Germano Benincaso, il quale ha ottenuto anche due volte il premio come miglior regista e come miglior attore protagonista: Lina Carratù ed Arturo Monaco hanno ricevuto più volte il premio come miglior attore ed attrice protagonista e caratterista, così come Ida Salvatore; mentre al Gruppo è stato assegnato il Premio nazionale Fitalia per il miglior spettacolo.

Protagonisti della rappresentazione in programma giovedì 18 agosto saranno, insieme a Germano Benincaso che ha curato anche la regia, Lina Carratù, Arturo Monaco, Lello Spagnuolo, Maria Strazioso, Domenico Tutolo, Luigi Granieri, Marcella Cogato, Luigi Follieri e Michele Ieluzzi. Le scene sono di Giuseppe Grasso, tecnici Paolo Monaco e Gianni Maglia, sarta di scena Anna Dotoli, musiche originali di Pasquale Ieluzzi, presenta Dino Russo.

Dopo questa performance in piazza, gli Amici dell’Arte torneranno a recitare – in autunno - al Teatro dell’Opera con un’altra delle loro commedie più conosciute ed acclamate.

Domenica 12 febbraio 2023 il gruppo lucerino rappresenterà ancora una volta la commedia Ze Necole al Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona, una struttura storica con una capienza di circa 1.000 spettatori, nell’ambito del cartellone di prosa per la Stagione “2022-2023”, allestito dalla direzione artistica del prestigioso teatro abruzzese, che ha ritenuto importante programmare - accanto ad attori come Milena Vukotic. Tiziana Irti, Lino Guanciale, Teresa Saponangelo, Lunetta Savino, Enzo De Caro e Lucia Mascino – una sezione dedicata al “Teatro dei dialetti”, riconoscendo l’importanza del ruolo svolto dalle compagnie che si dedicano al recupero del linguaggio, delle tradizioni e delle radici della propria terra.

L’evento del 18 agosto in piazza Matteotti, il cui inizio è previsto per le ore 21,00, è stato organizzato dal Comune di Lucera nell’ambito delle manifestazioni di Lucera Estate 2022.