'Villa Nostra precine', gli ottocento anni dal passaggio di Federico II nel territorio di Apricena

Si terrà ad Apricena, nell’aula magna dell’IIS “Federico II”, il seminario di studi “Villa Nostra Precine”, in occasione degli ottocento anni dal passaggio dell’imperatore Federico II nella nostra terra. L’incontro avrà luogo in via Pozzo Salso, il 20 gennaio a cominciare dalle ore 16.00. Com’è noto il ‘Puer Apuliae’ ha prediletto e frequentato il territorio della Puglia e di Capitanata, al punto che numerose sono le testimonianze del suo passaggio. Il convegno, organizzato dal Centro Studi per il Medioevo di Capitanata e il Mezzogiorno d’Italia, in collaborazione con l’Istituto Superiore “Federico II” e con il patrocinio del Comune di Apricena, vedrà la presenza di illustri studiosi che relazioneranno sulle relazioni insediative in Capitanata in età Sveva, nonché sul possibile palazzo imperiale di Foggia…