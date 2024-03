Vico del Gargano: gli appuntamenti della Settimana Santa

Una Settimana Santa intensa, commovente, ricca di storia, partecipazione e suggestioni: è quella di Vico del Gargano che vede insieme Amministrazione comunale, Parrocchie e Confraternite del centro garganico.

Si parte mercoledì 27: dalle 20 nelle Chiese di San Nicola, San Giuseppe e del Carmine si celebrerà l’Ufficio delle Tenebre.

Giovedì 28 alle 17 in tutte le chiese, si celebrerà la Santa Messa In Coena Domini, mentre nella Chiesa Madre alle 21 ci sarà il momento di profondo raccoglimento per il ‘Pianto della Madonna’, e dalle 21.30 l’Ufficio delle Tenebre cantato dalle voci delle Confraternite e lo ‘schopp’ finale (i fedeli battono i piedi e agitano le ‘racanelle’ - uno strumento in legno che produce suoni brevi e secchi attraverso la rotazione di una lamina su una ruota dentellata – con cui si cerca di riprodurre il rombo del terremoto che accompagnò la morte di Gesù Cristo). A seguire, il rito dei Sepolcri nelle 12 chiese.

Venerdì 29 comincerà con la Processione della Madonna Addolorata, ovvero quella delle donne che accompagnano Maria. Alle 8 previste come da tradizione le processioni penitenziali delle Confraternite che porteranno la Madonna a visitare Gesù nelle 12 chiese cantando il salmo 50° Miserere, e rietreranno nelle proprie sedi intonando l’inno ‘Pange lingua gloriosi’. Alle ore 15 sarà di scena la celebrazione dell’Agonia nella Chiesa del Purgatorio che custodisce la Stauroteca, reliquia della croce di Gesù. Dalle 17 alle 18, si celebrerà nelle parrocchie la cosiddetta Messa Pazza, così chiamata perché nella celebrazione manca il momento della consacrazione eucaristica. Alle 19, uno dei momenti più solenni e spettacolari con l’uscita, in un unico grande corteo, di tutte le Confraternite e della popolazione per portare in processione il simulacro dell’Addolorata della Chiesa Matrice e il Cristo morto della Chiesa di San Giuseppe intonando a cori alterni il Miserere.

Sabato 30 e domenica 31 marzo, con il Sabato Santo e la domenica di Pasqua, si concluderanno le celebrazioni della Settimana Santa di Vico del Gargano.