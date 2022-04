Santuario dell'Incoronata gremito per la vestizione e incoronazione della Madonna Nera

Una chiesa gremita di fedeli, venuti anche da fuori provincia, per la vestizione e incoronazione della Madonna Nera dell'Incoronata. Con la cerimonia - che ha visto centinaia di fedeli affollare il santuario dell'Incoronata - è iniziata ufficialmente la festa in onore della Madonna che apparve nel 1001 nei boschi dell'Incoronata. Fedeli da Lavello hanno donato il vestito 'da festa' alla statua della Madonna, che ha smesso gli abiti che indossa durante l'anno per essere vestita e incoronata per i riti che termineranno domenica.