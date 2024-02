I venerdì per l’Opera, la musica per “rigenerare” i quartieri

L’azione Officina di comunità, nata per animare luoghi e spazi di comunità per affezionare i cittadini ai quartieri, nell’ambito del progetto Foggia Lab, dà il via ad un ciclo di incontri, che si terranno nel mese di marzo, dal titolo "Venerdì per l'Opera" - guida all'ascolto di estratti di opere di Mozart, Rossini e Verdi.

GLI INCONTRI. Gli incontri si terranno presso il centro polivalente Parcocittà dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e saranno condotti dal Maestro Marco Maria Lacasella, bibliotecario della BIblioteca di Foggia la Magna Capitana.

01.03.2024 Il 1^appuntamento, Le metamorfosi del Don Giovanni - ho fermo il core in petto non ho timor verro!

08.03.2024 2^ appuntamento, La favola in musica, Cenerentola - l'amor che trasfigura il cor!

22.03.2024 3^appuntamento, Amor sacro amor profano dal Rigoletto - io la lingua tu il pugnale.

IL PROGETTO. Il progetto Foggia Lab sta realizzando una rigenerazione urbana e recupero sociale di 2 quartieri in poverta? educativa e oggetto di impoverimento del tessuto sociale, attraverso la valorizzazione di un bene pubblico e la progettazione dal basso, si sta strutturando una "Officina di Comunita?" che funge da ammortizzatore e sviluppatore sociale, in cui ogni cittadino, dal più piccolo al piu? grande, individua e mette a disposizione la propria "advocacy" in un'ottica di co-working diffuso e di sussidiarieta? orizzontale. Il progetto Foggia Lab, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, vede protagonisti diversi partner che costituiscono la rete operativa del progetto: L’aquilone – ETS capofila, il Polo Bibliomuseale di Foggia che metterà a disposizione, oltre al proprio patrimonio culturale ed esperenziale, i propri spazi e luoghi di aggregazione, il Comune di Foggia, l’Università degli Studi di Foggia, Energiovane APS, Istituto Comprensivo 'De Amicis - Pio XII, iFun APS, Mira APS, Mag-movimento artistico giovanile APS, 8° Circolo Didattico San Pio X, Louis Braille Societa? Coop. Sociale Onlus, XI Circolo Didattico "San Ciro”.

“Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l'impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”