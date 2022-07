Al via la seconda edizione di Torrestate: cinque spettacoli dal 12 luglio al 4 agosto

Prende il via il prossimo 12 luglio la rassegna “Torrestate2022” a cura del Comune di Torremaggiore in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Cinque gli spettacoli in programma fino al 4 agosto in luoghi inconsueti e affascinanti: il Cortile del Castello, la Villa Comunale e Corso Italia.

«La città di Torremaggiore è pronta ad ospitare la seconda stagione teatrale estiva fortemente voluta da tutta la nostra amministrazione – commenta l’assessore alla cultura Ilenia Coppola -. Sono sei gli appuntamenti che si susseguiranno nei mesi di luglio e agosto, continuando la forte collaborazione trentennale con il Teatro Pubblico Pugliese. Diversi tra loro, gli spettacoli scelti per l’estate 2022 mirano a soddisfare i gusti di tutti gli appassionati di arte e teatro, prestando attenzione anche ai più piccoli e alle famiglie, poiché il Teatro viene considerato un forte strumento di comunicazione, passaggio di pensieri e di grandi emozioni».

A inaugurare la stagione il 12 luglio sarà il Teatro dei Limoni con “Hamlet01”, regia di Roberto Galano, nel Cortile del Castello; il 13 luglio sempre il Cortile del Castello ospiterà lo spettacolo per famiglie “Come Cenerentola” sempre del Teatro dei Limoni scritto e diretto da Maggie Salice. Il 22 luglio ci si sposta alla Villa Comunale per “Il Dio Bambino” (Nidodiragno/CMC) con Fabio Troiano per la regia di Giorgio Gallione su testi e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini. Il 30 luglio nel Cortile del Castello ancora Teatro dei Limoni con “Villains. L’ombra del male” ideazione e regia di Roberto Galano. La stagione di Torrestate2022 si chiude il 3 agosto in corso Italia è invece in programma uno spettacolo gratuito per famiglie a cura della Compagnia Teatrale Palcoscenico dal titolo “Pronti, Pagliacci, Via” scritto da Dino La Cecilia.

SCHEDE SPETTACOLI

12 luglio – Cortile del Castello

Teatro dei limoni

HAMLET 01

con Roberto Galano, Leonardo Losavio, Maggie Salice, Massimo Iannantuoni, Christian di Furia, Graziana Cifarelli, Vincenzo Ficarelli, Raul Lannunziata, Cristiano Russo

regia ROBERTO GALANO

Questo lavoro nasce per l'esigenza di analizzare e raccontare i classici rimodulandone la struttura e, in parte, il linguaggio, mantenendo intatti la struttura portante e i significati profondi del testo.

“Ti prego, recita la battuta come te l’ho detta io, sciolta, in punta di lingua. Se ti sgoli come fanno molti dei nostri attori, tanto valeva dare i versi al banditore di piazza.”Così si apre lo spettacolo, con le raccomandazioni che Amleto fa all’attore capocomico che si appresta a recitare “a palazzo”. E sarà proprio l’attore con la sua compagnia, attraverso uno slittamento del punto di vista (shifting point), a raccontare cosa avvenne in quei giorni alla corte danese. La musica dal vivo e le suggestioni empatiche attraversano il testo e gli attori sulla scena, cercando un dialogo con il pubblico che alleggerisce i tempi e rende moderna e comunicativa una storia immortale. Probabilmente la più grande mai scritta per il teatro.

13 luglio – Cortile del Castello

Spettacolo per famiglie

Teatro dei limoni

COME CENERENTOLA

con Giuseppe Rascio, Nicole Piemontese, Stefano Dragoni, Raul Lannunziata, Vincenzo Ficarelli, Maggie Salice.

Ass. Regia Elisabetta Campanella

scritto e diretto da MAGGIE SALICE

Ispirata alla storia di Cenerentola, questa favola moderna vede una giovane aspirante attrice alle prese con due showgirl avide di successo che la sfruttano per i loro interessi. Una gara per accaparrarsi il titolo, non di principessa, bensì di protagonista in un nuovo film si conclude con un lieto fine che accontenta tutti. L’amicizia, la dedizione allo studio e l’importanza della famiglia sono i valori su cui si basa questo moderno allestimento, allo scopo di raggiungere i giovani spettatori utilizzando un linguaggio più vicino a loro.

La storia insegna che per ottenere successo nella vita non bisogna mai smettere di studiare ed essere umili.

22 luglio – Villa Comunale

Nidodiragno/CMC

Fabio Troiano

IL DIO BAMBINO

testo e musiche di Giorgio Gaber e Sandro Luporini

scene e costumi Lorenza Gioberti

disegno luci Aldo Mantovani

foto e video Likeabee

regia GIORGIO GALLIONE

Scritto nel 1993 da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, il monologo Il dio bambino prosegue e approfondisce il particolarissimo percorso teatrale del Gaber di quegli anni. Esempio emblematico del suo “teatro di evocazione”, Il dio bambino racconta una normale storia d’amore che si sviluppa nell’arco di alcuni anni e dà agli autori l’occasione di indagare su l’Uomo, per cercare di capire se ce l’ha fatta a diventare adulto o è rimasto irrimediabilmente bambino, un bambino che si vanta della sua affascinante spontaneità invece di vergognarsi di un’eterna fanciullezza.

30 luglio – Cortile del Castello

Teatro dei limoni

VILLAINS

L'ombra del male

Ideazione e regia ROBERTO GALANO

Shakespeare, prima di essere un poeta e un drammaturgo, era un essere umano, conosceva sé stesso, le sue debolezze, i desideri più reconditi dell’uomo. Era anche un bravo osservatore, proprio come Iago, e come lui, era sempre un passo avanti agli altri in quanto sapeva ben interpretare le esigenze del pubblico dell’epoca; l’unico svago era il teatro e doveva essere cruento, mettere in scena i vizi più gravi, i desideri proibiti a cui ogni uomo o donna avrebbe voluto dar sfogo, solo così poteva attirare l’attenzione della platea. Impertinenti, amorali, egoisti ed ipocriti: questi sono solo alcuni degli aggettivi con cui potremmo descrivere i“villains” o personaggi cattivi, gli antagonisti nelle tragedie shakespeariane. Eppure in loro c'è qualcosa di oscuro che ci attrae. Sono personaggi affascinanti, seducenti quanto letali.

SPETTACOLO GRATUITO

3 agosto - Corso Italia

Spettacolo per famiglie

Compagnia Teatrale “Palcoscenico”

PRONTI, PAGLIACCI, VIA!

scritto da Dino La Cecilia

con Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Vincenzo Russo

Lo spettacolo nasce come messa in scena ispirata alle più esilaranti e divertenti comiche contenuto del libro “Arrivano i Clown" di Tristan Remy. Nelle pagine traboccanti di vita di Tristan Rémy riemergono e si incrociano le vite dei più grandi clown del circo moderno. Rémy ci svela gli intrecci, le rivalità, la nascita delle singole gag, poi ripetute e perfezionate nel tempo, di clown mitici quali Chocolat, Foottit, Beby, Grock, I Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta.

INFO E BOTTEGHINO

Ingresso ore 20.30 – Inizio spettacolo ore 21.00

Spettacoli serali – Biglietto unico 8 euro

Spettacolo per famiglie Cenerentola – Biglietto unico 4 euro

Spettacolo per famiglie Pronti, Pagliacci Via! – Ingresso Gratuito

Sarà possibile l’acquisto dei biglietti la sera di spettacolo dalle 19.30 e online su Vivaticket.it.

Info:

t. 0882.391114

Fanpage FB “Arte e Cultura a Torremaggiore”