Toni Servillo legge Napoli all'Anfiteatro di Lucera

Domani, 2 agosto, Toni Servillo sarà ospite della rassegna Estate|Muse|Stelle. L’appuntamento è previsto alle 21. Servillo porterà in scena il recital 'Toni Servillo legge Napoli'. Un sentito omaggio alla cultura partenopea è quello che il protagonista del film premio Oscar La Grande Bellezza fa immergendosi nella sostanza verbale di poeti e scrittori che di Napoli hanno conosciuto bene la carne e il cuore.

È il ritratto di una città dai mille volti e dalle mille contraddizioni, divisa fra l’estrema vitalità e lo smarrimento più profondo, una città di cui la lingua è il più antico segno, forgiato dal tempo e dalle contaminazioni. È un viaggio nelle parole su e di Napoli: da Salvatore Di Giacomo a Ferdinando Russo, da Raffaele Viviani a Eduardo De Filippo e Antonio De Curtis, fino alla voce contemporanea di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli, Maurizio De Giovanni e Giuseppe Montesano. Ne emerge una fuga dalle icone più obsolete della napoletanità, ma insieme un bisogno di non rinunciare a un’identità sedimentata da quattro secoli di letteratura. Lo spettacolo, prodotto da Teatri Uniti, si inserisce nel programma di PrimaVera al Garibaldi con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni e Natalia Di Iorio.

Gli eventi sono promossi dal Comune di Lucera, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e Aret - Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco Bpm, in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, Università degli Studi di Foggia, Fai Puglia e Aps Cinque Porte storiche di Lucera.

I biglietti sono in vendita presso Kublai, Libreria Dolceria, in Via Gramsci 27 a Lucera, dalle 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30, nei punti vendita Vivaticket, oppure on line su vivaticket: https://bit.ly/3z6uYwQ.