La Piccola compagnia impertinente chiude la stagione con ‘Cenerentarantolata’

Gran finale per la stagione teatrale della Piccola compagnia impertinente di Foggia. Nei giorni 16, 17, 19 e 20 giugno alle 20, al Piccolo teatro impertinente di Via Castiglione andrà in scena ‘Cenerentarantolata’, spettacolo liberamente tratto dal capolavoro teatrale ‘La gatta Cenerentola’ di Roberto De Simone con adattamento e regia di Pierluigi Bevilacqua. Lo spettacolo chiude la ‘Stagione tragicomica’ 2022/2023 che ha avuto come filo conduttore la comicità proposta nelle sue varie sfaccettature.

“La stagione – dichiara soddisfatto Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della Piccola compagnia impertinente – è stata quella del ritorno del pubblico a teatro. Dopo quasi tre anni di difficoltà, abbiamo visto tornare il pubblico in sala ed è stato un piacere, una iniezione di fiducia per una stagione, la prossima, che ha l'obiettivo di osare ancora, con i contenuti e con la partecipazione ad eventi diversi per tipologia, rivolti ad un pubblico ampio”.

L’opera rappresenta una sfida con un grande classico della tradizione teatrale che ancora presenta spunti moderni e attinenti con la storia moderna. Una storia universale che è una storia del Sud, in cui nell'intreccio della favola si rivelano passaggi sociali, politici e di costume ancora attuali e vivi. Insieme a Bevilacqua sul palco ci saranno Lea Berardi, Francesca Camplese, Tonia Casalucci, Asia Correra, Antonio Diurno, Elena La Riccia, Samanta Leila Macchiarola, Mario Mignogna, Celeste Morese, Veronica Ricucci e Arturo Severo.