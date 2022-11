'Tutti contro tutti': al Teatro Verdi l'ironia tagliente di Maurizio Battista

Si terrà sabato 3 dicembre (porta ore 20,30, sipario ore 21,00), al Teatro Verdi di San Severo, lo spettacolo – fuori abbonamento - "Tutti contro Tutti", con protagonista Maurizio Battista, per la stagione teatrale 2022 - 2023 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

“A margine di uno degli eventi più attesi al nostro Verdi – spiega l’assessore alla Cultura Celeste Iacovino – ci piace evidenziare come, anche in questa circostanza, continua il progetto di avvicinamento al teatro rivolto ai nostri giovani studenti. Alle ore 18,00, infatti, condotto dal giornalista Beniamino Pascale, ci sarà un incontro con il cabarettista romano aperto agli studenti ed agli appassionati”. I biglietti per assistere allo spettacolo sono ancora in vendita presso il Botteghino del teatro Comunale Giuseppe Verdi.

Il comico romano, con questo spettacolo, riesce a portare il suo talento, la sua ironia e la sua genuinità in giro per l’Italia con l’entusiasmo di sempre. La voglia di regalare momenti di allegria e spasso al suo pubblico, provato dal periodo complesso, è stata infatti, nonostante gli sforzi, più forte di qualsiasi difficoltà. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? Che si è costretti ad assecondare i ritmi frenetici di una vita mandandola spesso fuori giri? Che i social sono l'unico momento di aggregazione o non piuttosto il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine? A queste e a tante altre domande risponde nel suo nuovo show Battista che, con la sua indiscutibile capacità di far ridere, riesce ad unire tutti gli spettatori all’insegna del divertimento e delle risate.