'Il medico dei pazzi' in scena al Teatro Dalla di Manfredonia

Venerdì 15 marzo alle 21 al Teatro comunale Lucio Dalla di Manfredonia va in scena ‘Il medico dei pazzi’ per la regia di Claudio Di Palma, con Massimo De Matteo

La celebre commedia di Eduardo Scarpetta, capolavoro assoluto di comicita?, rivive nell’adattamento diretto da Claudio Di Palma. Siamo negli anni Cinquanta, la filodiffusione invade per la prima volta i luoghi pubblici: Felice Sciosciammocca è giunto a Napoli per fare visita al nipote Ciccillo, che gli ha fatto credere di essere medico e proprietario di una clinica per matti. Le frustrazioni, le speranze, le ambizioni degli stravaganti personaggi regalano al pubblico momenti di travolgente comicita?.

Biglietti acquistabili su Vivaticket.

(foto di scena Anna Abet)