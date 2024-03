Il Teatro del Pollaio mette in scena 'I viaggi di Giovannino Perdigiorno'

Il nuovo appuntamento con il Teatro del pollaio - Compagnia dell'accade. Venerdì 29 marzo alle 17 nella sala Locus Mirabilis della libreria Fumettosmania andrà in scena ‘I viaggi di Giovannino Perdigiorno’ a cura dell’artista Rosanna Giampaolo.

Uno spettacolo liberamente ispirato al personaggio di Gianni Rodari, che Rosanna Giampaolo, illustratrice burattinaia e attrice, animerà con marionette realizzate nello stile caro all’autore: materiali di recupero a misura della ‘grammatica della fantasia’ dei bambini, realizzati con strumenti facili da trovare, in casa o in un astuccio.

All’evento si accede solo con prenotazione. Per informazioni chiamare il numero 347.6656587.

‘I viaggi di Giovannino Perdigiorno’. Si tratta di una lettura spettacolo che celebra il personaggio distratto per eccellenza e la stagione che invita a lasciare tutto il grigio dell’inverno e a vagare con la fantasia per esplorare mondi fantastici alla ricerca del paese ‘senza errore’, dove tutto è perfetto e ogni cosa è al suo posto. Mille avventure, attendono Giovannino, personaggi assurdi e divertenti, un viaggio che lo aiuterà a scoprire che è sbagliando che s’inventa, il tutto mosso dall’unico elemento veramente necessario: la curiosità! La lettura diventerà poi un laboratorio dove genitori e figli potranno inventare insieme i propri mondi e relativi abitanti, un’esperienza di condivisione da vivere con i bambini per un’età consigliata tra i 4 e gli 8 anni.