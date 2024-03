Al Teatro del Fuoco in scena la storia del celebre brano 'Voce 'e notte'

Prezzo non disponibile

A 120 anni dalla sua composizione, uno spettacolo di teatro-canzone celebra ‘Voce ‘e notte’, la famosa canzone napoletana composta nel 1903 dal poeta e giornalista Edoardo Nicolardi per raccontare il disagio di un giovane artista precario e per questo malvisto dalla famiglia dell’amata.

Lo spettacolo, che prende il nome proprio dal brano e che fornisce il pretesto per narrare le storie di altri classici napoletani del ‘900 fino ad arrivare alle composizioni di autori contemporanei come Pino Daniele ed Eduardo De Crescenzo, andrà in scena al Teatro del Fuoco venerdì 29 marzo alle 21. Sul palco ci saranno Leo D’Angelo (voce), Gianni Guarracino (chitarra), Andrea Carboni (percussioni) e l’attrice Patrizia Mancini. A fare da filo conduttore, la voce narrante del giornalista Piero Marrazzo.

Lo spettacolo di Antonio Ciccarelli è una produzione ‘Sold our srl’.