Artisti da tutto il mondo per le 101 opere di 'Stramurales': "Stornara sta diventando un paese turistico"

Continua a crescere e a far parlare di sé, l'evento artistico ideato e realizzato da Stornara Life, l'associazione con a capo Lino Lombardi. 19 artisti, provenienti dai 4 angoli della terra, compresi alcuni italiani, dal 30 luglio al 10 agosto, si impegneranno nel realizzare le opere, ognuna secondo il proprio stile, per abbellire il centro dei Cinque Reali Siti fino a raggiungere, in soli 5 anni, 101 opere.

Come spiega il neo sindaco Roberto Nigro, "Stornara, paese agricolo, si sta pian piano trasformando in paese turistico". Infatti ogni anno la kermesse artistica attira turisti proveniente soprattutto da nord Europa, molti dei quali in Italia, chi per turismo religioso, chi per vacanze sul Gargano.

Giunti alla quinta edizione, Stramurales è diventato un vero fenomeno facendo diventare Stornara un paese conosciuto in tutto il mondo per la sua particolarità di essere abbellita da decine e decine di murales, che rendono il paese una vera opera d'arte.