Il duo comico Fabio e Dino fanno sold out per due serate al Teatro del Fuoco

Dopo la brutta parentesi del furto al Piccolo Teatro, Fabio e Dino salgono sul palco del Teatro del Fuoco per uno spettacolo divertente che ha fatto subito sold out per due serate. E domenica 19 replicano

Uno spettacolo divertente che ha saputo coinvolgere il pubblico dall'inizio alla fine. Una comicità originale che ha regalato ai foggiani due serate di spensieratezza. Dopo il furto subìto al Piccolo Teatro, Fabio Conticelli e Dino La Cecilia sono saliti sul palco del Teatro del Fuoco con "Collocazione provvisoria" che ha fatto registrare il sold out sia per la serata di sabato che per quella di domenica. Lo spettacolo, scritto dai due protagonisti insieme agli autori Aldo Augelli e Fabio Di Credico, è un susseguirsi di battute basate sulle vite dei due, dalla quotidianità foggiana e sui malintesi tra i protagonisti. Un Teatro del Fuoco stracolmo è stato rapito per tutta la durata dell'esibizione della coppia- come le più classiche coppie comiche - composta da un Dino La Cecilia più attento e serio e un Fabio Conticelli nei panni del 'socio' irriverente che spesso fraintende quello che gli viene detto, con un abbigliamento sul palco alquanto improbabile.

Le due serate sono state possibili anche grazie all'aiuto arrivato dagli uffici della Provincia di Foggia che ha messo a disposizione l'uso del teatro gratuitamente, a titolo di aiuto proprio in seguito al furto subìto nei pressi di giorni scorsi da Fabio e Dino. Domenica 19 il duo che da pochi giorni si è esibito sul palco dello Zelig di Milano, replica al Teatro del Fuoco per chi non è riuscito ad accaparrarsi un biglietto per le serate di sabato e domenica scorsi.

Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al Piccolo Teatro in via Nicola Dell Carri, 5 a Foggia.