Sergi Estrella live a 'La traccia nascosta'

Mercoledì 16 Novembre – La Traccia Nascosta A.P.S. torna ad ospitare sul suo palco musicisti internazionali:



Sergi Estrella, è un one man band di Barcellona (Spagna), ricercatore di suoni blues folk, suona e canta con strumenti costruiti da lui: racchette di tennis, archi, padelle, scopa elettrica, cigar box, stompbox, arco Diddley e altri strumenti assortiti che hanno qualcosa in comune: la qualità del suono raramente raggiunto. L’ intenzione di Sergi è dare voce ad oggetti usati nella vita comune, nel quotidiano, trasformandoli in strumenti.



I suoi strumenti sono tutti creati attraverso il riciclaggio di oggetti destinati all’isola ecologica, Sergi le rianima e gli dà voce e suono, trasformandoli in strumenti mentre suona la batteria con i piedi e canta le storie della sua vita.



Nei suoi live non smette mai di sorprendere il suo pubblico con un suono energico ed una live dal vivo entusiasmante.

La sua musica ha diverse contaminazioni un suono blues con punteggiature Rock ironia e accenti ispanici son due delle tante qualità che Sergi porta sul palco, la sua voce profonda e il suo sapere comunicare con il pubblico non ti lascio indifferente i suoi strumenti improbabili, il suo atteggiamento esilarante e soprattutto molto, molto efficace rendono i suoi concerti molto piacevoli.



Ingresso libero per i soci con contributo d’ingresso per i non soci di 3,00 Euro con uno sconto di 1 euro per una consumazione al bar sociale. Il tesseramento è obbligatorio, rivolgersi a l’associazione per info e scoprire tutti i vantaggi.