'Sere d'estate' al Museo del territorio: ricco calendario di eventi per bambini e ragazzi dal 4 luglio al 5 settembre

È pensato per tutta la famiglia il calendario delle attività estive che sta allestendo il Polo Biblio-Museale di Foggia: si rivolge ai bambini e ai ragazzi, ad esempio, Sere d’Estate, il cartellone messo a punto dal Museo del Territorio di Foggia, sito in via Arpi 155.

Sei gli appuntamenti in programma fino a settembre: si comincia domenica 4 luglio 2021, alle ore 20.30, con una serata tematica di letture animate dal titolo Tra storia e fantasia, per bambini dai 6 ai 12 anni.

Sarà il book-club LeggerMenteNoi di Orta Nova ad animare il percorso di letture che si snoderà lungo le varie sale del Museo, che di volta in volta faranno da sfondo scenografico alle storie narrate.

È proprio nello spirito di questo Club del libro, infatti, promuovere la lettura in modo dinamico, divertente e itinerante, per raggiungere e stimolare anche i non-lettori.

Apertura straordinaria del Museo anche la mattina di domenica 4 luglio, con visite libere dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Previste invece delle visite guidate, il pomeriggio, a partire dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00.

Stesso approccio ludico-ricreativo anche per gli altri appuntamenti, che abbinano sempre letture e visite guidate, oppure laboratori didattici.

Sarà apprezzato da un pubblico di ogni età l’appuntamento del 16 luglio, con inizio sempre alle ore 20.30, che vedrà protagonista il sommo poeta, in un’inedita versione pop-rock. Nell’anno in cui ricorrono i settecento anni dalla morte di Dante, infatti,

Trifone Gargano, docente e autore di vari libri dedicati al Vate, gli renderà omaggio in modo originale e creativo.

Il 30 luglio, stesso luogo e stesso orario, si sperimenterà una formula innovativa di promozione della lettura, cui seguirà sempre una visita guidata del Museo. Ancora una volta sarà il book club “LeggerMenteNoi” a drammatizzare alcune letture, anche con l’accompagnamento musicale, per far uscire le storie dalle pagine, quasi come se prendessero vita.

Segni e disegni d’estate… Una stele al mare è il titolo dell’incontro del 6 agosto, che prevede la visita guidata e un laboratorio didattico. Seguendo il modello delle antiche stele daune, infatti, i piccoli utenti realizzeranno una propria stele marina personalizzata.

Stessa formula per la data del 27 agosto, che prevede visita guidata e laboratorio, ma con il titolo Frammenti d’estate, che porterà i piccoli visitatori a comporre un mosaico, con tessere forbici e colla, per dar vita ad un piccolo tappeto musivo di Capitanata.

Gran finale domenica 5 settembre, con la visita guidata e il laboratorio dal titolo Si… (ri)comincia a vagheggiar ne l’arte, da un verso del decimo canto del Paradiso della Divina Commedia. Alternandosi in una sorta di staffetta ideale, al termine della visita guidata che si soffermerà sui riferimenti a Dante nel nostro territorio, i bambini saranno impegnati in una sorta di laboratorio collettivo di pittura.

Nel rispetto delle misure anti-Covid, la prenotazione è obbligatoria anche per le visite libere.

Info e prenotazioni Museo del Territorio

Via Arpi, 155 – Tel. 0881.706.464

