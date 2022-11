'Scaviamo una tomba': al Museo del Territorio i ragazzi vestono i panni di veri archeologi

Nuovo appuntamento, sabato 26 novembre, con i laboratori di Archeologica s.r.l. in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia e il Museo del Territorio. Dopo il laboratorio sullo scavo stratigrafico, che ha acceso la curiosità dei più piccoli, torniamo a parlare del mestiere dell’archeologo con il laboratorio 'Scaviamo una tomba'.

I ragazzi, vestendo i panni di veri archeologi, si cimenteranno nello scavo di una sepoltura: impareranno così le tecniche di scavo scientifico, le diverse tipologie di tombe e come attraverso l'analisi delle ossa del defunto e del corredo si possa riconoscere il sesso e l’età, rango e abitudini. Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni.

Costo dell’attività 5,00 € pro-capite.

L'attività avrà inizio alle ore 17.30 presso il Museo del Territorio, via Arpi 155 - Foggia, e terminerà alle ore 19.00. I genitori possono facoltativamente assistere al laboratorio.

Le prenotazioni obbligatorie devono pervenire entro venerdì 25 novembre attraverso la compilazione del form di Google.

Per informazioni: archeologicasrl@gmail.com tel. 329 9585536

Per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, l’attività è rivolta ad un numero limitato di partecipanti, per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria. L’attività si considera confermata una volta raggiunto un numero minimo di prenotazioni.